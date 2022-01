Chi è Kozlovsky, una potenziale futura recluta nella Federazione? “Sono stato programmato per avere una grande carriera”

Il mercato dovrebbe iniziare già questa settimana per Al Ittihad. In attesa della formalizzazione del suo prestito di 18 mesi con l’opzione per l’acquisto del difensore centrale giapponese Koki Machida, un altro giocatore dovrebbe presto entrare a far parte della federazione: Kasper Kozlovsky.

Il diciottenne pole (1m82), che attualmente gioca per Pogon Szczecin ed è visto come una vera pepita in patria, è sul punto di trasferirsi al Brighton (Premier League) che stava lottando contro il Liverpool per i playoff. suoi servizi. Leandro Trossard lo deve prestare al Bruxelles fino alla fine della stagione. Dopo essersi messo alla prova nel campionato polacco, voleva passare una tappaSpiega Marcin Zolako, consulente di calcio in Polonia ed ex giocatore venuto in Belgio. Quando lo vediamo negli spogliatoi, ci chiediamo cosa può portare questo giocatore alla sua squadra. Poi quando lo vediamo per dieci minuti in campo, capiamo che è una persona di alto carattere, capacità calcistiche e coraggio sopra la media. Non è il tipo da avere paura. Vuole essere un lupo, non una pecora”.