“Chez Proust”, il podcast franco-italiano di Ilaria Caspari

La scrittrice italiana Ilaria Caspari ha lanciato all’inizio di luglio un nuovo podcast dedicato a Marcel Proust. Ospiti francesi e italiani si incontrano per un viaggio letterario senza precedenti.

Per celebrare il centenario della morte di Marcel Proust, Ilaria Kaspary ha pubblicato un nuovo podcast interamente dedicato a lui. Lo spettacolo presenta discussioni e approfondimenti sul romanzo più lungo del mondo, Alla ricerca del tempo perduto. Vivendo tra Roma e Parigi, lo scrittore ha voluto dare a entrambi i paesi un posto speciale nel suo progetto. È per questo che ascoltando “Chez Proust”, francese e italiano si intrecciano in un sorprendente viaggio letterario.

Marcel Proust è stato ispirato dalle città italiane, ma dalla letteratura italiana, in particolare da The Divina Commedia. È, per questo podcast, un onore per il pubblico franco-italiano. Per ogni spettacolo, infatti, Ilaria Caspari invita attori italiani e illustri ospiti a leggere e commentare l’opera. Carlo Carrappa, Antonio Pascal, Amélie Nothombe, Antoine Campagnon… molti di loro hanno prestato la loro voce tanto in italiano quanto in francese per celebrare lo stile proustiano.

Progetto letterario franco-italiano

Con il sostegno e la collaborazione dell’Institut Française Italia e dell’Ambasciata di Francia in Italia, Ilaria Caspari rende omaggio al capolavoro della celebre scrittrice parigina. I personaggi che sono diventati miti letterari vengono esplorati e sezionati mentre ascolti. Ma i temi dominanti di Proust sono: il tempo, il cuore, l’infanzia, la vita… Lo scopo dello scrittore è creare un vero dialogo sulla creazione con la Francia e l’Italia.

“Questo podcast italo-francese è molto importante nella promozione della letteratura francese e testimonia l’interesse generale sempre più entusiasta per le opere di Marcel Proust in Italia”Ha sottolineato Christian Masset, ambasciatore francese in Italia.

Dal 4 luglio Ilaria Gasparia condivide due spettacoli a settimana: lunedì e giovedì. Sono disponibili per l’ascolto e la ripetizione ovunque e in qualsiasi momento sulle piattaforme App di Emman, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts.

Suzanne Zeller