23a edizione del Festival del Cinema Italiano

Dal 5 al 13 novembre l’Ajaccio Italian Film Festival terrà la sua 23a edizione al Palais des Congresses. Lo spettacolo ha visto la partecipazione di 16 film di produzioni italiane degli ultimi mesi.

Vendetta è il tema del film “Il Muto di Gallura” di Matteo Frazzi, presentato in anteprima al Palais des Congresses lo scorso 7 novembre nell’ambito di lunedì 23.Th Edizione del Festival del Cinema Italiano.

È stata un’occasione per il regista, che ha compiuto il viaggio nella città imperiale, per confrontarsi con il pubblico di Ajaccio su temi comuni alla Corsica e alla Sardegna. “Questa storia si basa su un codice ben preciso, quello di Vendetta, che di fatto ha dato i natali alla Gallura dalla Corsica. I due hanno qualcosa in comune. Quindi sono molto felice di essere ad Ajaccio per presentare il mio film”, dice il direttore. “Sono isole gemelle, sorelle, Lo conferma Agnes Lega, responsabile dell’organizzazione del festival. Siamo molto felici di avere questa finestra aperta sulla Sardegna con questa foto perché la Gallura è molto vicina alla Corsica e in questa foto vediamo la nostra isola. »

Oltre agli appassionati di cinema italiano, durante la settimana sono attesi oltre 700 studenti. Gli scolari di Ballion hanno potuto assistere alla commedia romantica “La Cena Perfecta”, che unisce i due temi della mafia e della cucina.

Tuttavia, il piano è arrivato al momento giusto, poiché la struttura ha concentrato la sua prossima settimana di degustazione sulla cucina italiana. “Il cinema è un punto di discussione per tutto il lavoro svolto dopo aver visto il film con i nostri studenti. Il cibo è un tema del curricolo quarto e terzo anno e la mafia, come tutte le forme di dittatura, è affrontata nelle scuole medie.Spiega l’insegnante di italiano Gregory Camparelli del Ballon College. “Rende le cose un po’ più divertenti ed è più interessante per noi che lavorare sui verbi, per esempio”Mark Marc’Anto Felici e Charline Cristiani, studenti del Collège de Baléone.

Durante il festival saranno proiettati 16 film, di cui 10 in concorso.

Sabato 5 novembre

10: Montagane, Azione, Fantascienza.

12 Ore: Ghiaccio, Drammatico.

14: Con chi viaggi, commedia.

16:15: Ed è come se noi asini ci stessimo divertendo.

18:30: Superroy, Commedia drammatica.

21:00: Belle Seo, commedia.

domenica 6 novembre

10 ore: con chi viaggi, commedia.

12:00: Delta, dramma.

14: Magnificenza,

Dramma.

16:15: La Cena Perfecta, una commedia romantica.

18:30: My Soul Is Summer, una commedia drammatica.

21: L’Ombra del giorno, dramma storico.

Martedì 8 novembre

12:00: Superroy, Commedia drammatica.

14: My Soul Is Summer, una commedia drammatica.

16:15: L’ombra del giorno, Storia drammatica.

18:30: Otto colli, dramma.

21 Hughes: Con chi viaggi, Commedia

mercoledì 9 novembre

12 ore: Muto del college, teatro.

14: Delta, dramma.

16:15: ghiaccio, dramma

18:30: Laciarci un Giorno Roma, commedia romantica.

21: Montagane, Azione, Fantascienza

Giovedì 10 novembre

12:00: La Cena Perfecta, commedia romantica.

Venerdì 11 novembre

10 ore: Ghiaccio, dramma.

12 heures: E stiamo a guardare gli asini, come per scherzo.

14: Superroy, una commedia drammatica.

16:15: Lasciarzi un Giorno Roma, commedia romantica.

18:30: Incredibilità, dramma.

21: La Cena Perfecta, commedia romantica.

Sabato 12 novembre

10:00: La Cena Perfecta, commedia romantica.

12: Laciarci un Giorno Roma, commedia romantica.

14 ore: E stiamo a guardare gli asini, come per scherzo.

16:15: La mia anima è estate, commedia drammatica.

18:30: Con chi viaggi, Commedia

21: La donna per me, commedia

domenica 13 novembre

10:00: Laciarci un Giorno Roma, commedia romantica.

12:00: Belle Seo, commedia.

14: Nostalgia, dramma

16:15: La donna per me, commedia.

18:30: Otto colli, dramma.

Lo stesso giorno, al Cinema Associativo dell’Associazione Schobre: ​​”Superroi” alle 14:30 e “L’immencita” alle 17.