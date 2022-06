[Update] Cody Rhodes è stato ferito prima di Hell in a Dungeon

Aggiornamento 6 giugno, 01:00 Parigi / 5 giugno, 19:00 Montreal

La WWE ha confermato durante l’anteprima che Cody Rhodes aveva uno strappo al pettorale. Nonostante l’infortunio, Cody ha confermato ai funzionari della WWE che vuole affrontare Seth Rollins, quindi la partita è in palio.

La WWE spiega che Cody ha subito un infortunio parziale al pettorale lunedì durante un combattimento con Seth, Cody ha tenuto segreto l’infortunio e purtroppo si è ferito più gravemente venerdì durante un allenamento in sala pesi. Durante questo allenamento si è strappato completamente il tendine pettorale.

Aggiornamento 5 giugno 23:00 Parigi / 17:00 Montreal

The Wrestling Observer e WrestleVotes confermano che Cody Rhodes ha un vero infortunio. È ancora in fase di valutazione con il Dottore, motivo per cui la WWE ha deciso di rimuoverlo dal loro incontro di eventi live ieri.

Per quanto riguarda Hell in a Cell, la WWE intende attualmente metterlo sul ring nonostante l’infortunio. Un infortunio verificatosi durante l’allenamento in sala pesi ma la sua esatta natura non è stata ancora determinata. WrestleVotes riporta che i funzionari della WWE cambiano costantemente i loro piani per il match tra Cody e Seth per far fronte alla complessa situazione. Ancora non è stata determinata la gravità dell’infortunio, che potrebbe portare all’annullamento della partita all’ultimo minuto.

Articolo originale sul ritiro di Cody Rhodes dall’evento live:

Il principale evento WWE Hell in a Cell 2022 tra Cody Rhodes e Seth Rollins potrebbe essere messo in discussione.

Infatti, la WWE ha presentato un evento live sabato sera a Champaign, Illinois. La partita principale della serata è stata una partita di combattimento di strada tra Cody Rhodes e Seth Rollins, ma la partita è stata sostituita da una partita a tre tra Drew McIntyre, Sami Zayn e Seth. La WWE ha annunciato che Rhodes ha subito un infortunio prima dello spettacolo a causa dell’attacco di Seth Rollins.

Drew McIntyre ha vinto la partita e dopo la partita Cody Rhodes è entrato sul ring per attaccare Seth Rollins e inseguirlo nel backstage. Al momento, nessuno sa se Cody Rhodes sia stato effettivamente infortunato e perché non sia stato in grado di giocare una partita intera la scorsa notte nell’evento dal vivo.

Il che mette in discussione la partita del Premium Live Event. È possibile che Cody Rhodes stia soffrendo e che i funzionari della WWE volessero assicurarsi che stesse bene con Hell in a Cell. La situazione sarà seguita da vicino, possiamo immaginare che la WWE ci darà la risposta finale stasera durante l’evento che vivremo insieme Contrazione.

