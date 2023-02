In vendita la casa marocchina di Soo Wong (foto)

Nota per la sartoria tutta al femminile, la stilista americano-cinese Sue Wong ha deciso di vendere una casa che ha acquisito a Los Angeles nel 2021 e trasformarla in una casa marocchina, in onore del Marocco.

$ 10,4 milioni. Questo è il prezzo a cui la stilista Soo Woong intende vendere la sua casa. Aveva acquistato questa residenza di 956 metri quadrati per 4,2 milioni di dollari nel 2021, prima di investire 3 milioni di dollari per trasformarla in una casa marocchina personale. A tal fine, la scorsa estate si è recata in Marocco, presentando le sue idee a un grafico e creando circa 200 moduli d’ordine per i suoi mobili e progetti architettonici. Poi l’ho inviato a più di 36 artigiani marocchini in tre città. Il risultato è meraviglioso: una “casa artigianale”.

Costruita attorno a un cortile interno contenente una pozza di ossidiana nera, l’abitazione ha due ingressi, uno sul davanti e l’altro attraverso una strada privata recintata sul retro, dove si trova un garage per tre auto. Si compone di 15 camere, di cui sei camere da letto – tutte con bagno en-suite – e un totale di sette bagni, tutti con lavandini e controsoffitti importati dal Marocco. “Abbiamo una sala multimediale mascherata da biblioteca, una grande sala da pranzo con vista sul ponte della piscina, un vero e proprio ampio soggiorno e una sala di intrattenimento con un bar centrale delle dimensioni del soggiorno, come una discoteca”, ha detto. Posta di New York Ernie Carswell e l’agente D. Douglas Elliman.