“Che spreco!” ‘Disgustoso’, ‘Mi porta le lacrime al cuore’: la morte di un personaggio principale di ‘Tomorrow is Ours’ rattrista il web

trasmesso per cinque anni, Domani è nostro Continua ad attirare gli spettatori sul piccolo schermo. E questo nonostante la trasmissione di altre serie di questo tipo come la vita più bella – che è stata annunciata per concludersi il prossimo novembre – in Francia 3 e Qui tutto inizia su TF1. La serie condotta da Ingrid Chauvin continua a sedurre il suo pubblico con la creatività di sceneggiatori che offrono personaggi pazzi e storie accattivanti.

Lunedì, lo spettacolo fedele della serie ha sconvolto la serie. Louise, la protagonista dello show, è morta pochi giorni dopo il suo matrimonio con Bart, dopo essere stata avvelenata da un killer di rose, nientemeno che Loïc Mercier. “Odio il libro del DNA lì. Hanno ucciso Louise, non posso crederci!“,”Sono così triste… non è giusto portarci via Louise e Bart ha avuto la sua dose di sofferenza.“,”Oh, il finale mi ha davvero spezzato il cuore“,”Sinceramente mi sento disgustato dalla morte di Louise“,”La morte di Louise è inaccettabile! perché? Hai formato una coppia così bella con Bart. Onestamente delusoCommenti collegati sui social network.

Alexandra Naoum, traduttrice di Louise, ha parlato di questa tragica partenza nelle sue pagine tv tascabile. “Aude Thévenin (produttore della serie, ndr) me ne ha parlato a pranzo, lo scorso gennaio. Sappiamo tutti che nessun personaggio è al sicuro dalla morte in una serie quotidiana”.spiega l’attrice prima di aggiungere “Soddisfatto Il modo in cui è stato scritto.

Dopo che l’episodio è stato trasmesso, l’artista ha chiamato sui social media. “Volta pagina stasera, un’opportunità per me di esprimere la mia gratitudine dopo un anno e mezzo con squadre così straordinarie.Alexandra Naoum ha scritto su Instagram prima di ringraziare le tante persone con cui ha potuto lavorare Domani è nostro.

Da parte sua, Hector Langevin, l’attore che interpreta Bart, ha scritto una toccante lettera al suo compagno di giochi.Sei stato un incontro, un consigliere, un caro amico, un partner e una parte della mia vita straordinaria.lui inizia. Ogni momento delle riprese, noi due, è ormai scolpito nel profondo del mio cuore e so (sai di cosa parlo) che non era finita… Nonostante la certezza che le nostre strade si sarebbero incrociate di nuovo, Bart , lui, era davvero triste. Ho seguito meticolosamente ogni consiglio che mi hai dato, ho bevuto ogni testo che abbiamo suonato insieme, ho riso alle tue battute e ho sorriso ogni volta che ti vedevo. Sarai sempre il mio primo matrimonio di fantasia e soprattutto questa donna che ha un talento straordinario ai miei occhi. Il rispetto e l’ammirazione che nutro per te sono eguagliati solo dalla tua bellezza e gentilezza. A Bart manchi così tanto che ti bacio teneramente. A domani (perché domani è nostro).“