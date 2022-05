L’ex Miss France Laurie Tillman si separa dallo chef Juan Arbelaiz: “Grazie per il viaggio”

Per 7 anni, Laury Tilleman ha condiviso la sua vita con lo chef Juan Arbelaez. Ma la coppia ha preferito porre fine alla loro relazione. L’ex Miss France ha annunciato la sua rottura sui social network. “Dopo 7 anni di intensa felicità e vita insieme a mille miglia orarie, Juan ed io insieme abbiamo deciso di seguire le nostre strade separatamente (…) Juan ha illuminato la mia vita con mille colori e sarà sempre un luogo lontano in il mio cuore. Grazie per questo viaggio. Grazie per la gioia, l’amore, le risate e tutto l’apprendimento. lei scrive. Da parte sua, lo chef scrive: “Lori sarà per me l’epitome di gioia, forza e determinazione. Conserverò solo i ricordi luminosi”.

I due si sono conosciuti nel 2015 durante un programma in onda su Eurosport 2. Condividendo le stesse passioni e ambizioni, si sono presto avvicinati. “Quando ho conosciuto Laurie, non sapevo che fosse Miss Francia”, racconta Juan, “mi sono innamorato della surfista, del peristoide e del giornalista”.Juan Arbelaiz ha detto in un’intervista a Paris Match. Prima di aggiungere: “È raro chiederselo, ammette Juan. I miei ristoranti sono aperti 7 giorni su 7, Laurie parte ogni due settimane durante le riprese. Viviamo in 250 ore. Le possibilità di vederci sono scarse e ci mancano”.