ChatGPT torna in Italia

Questa foto scattata il 26 aprile 2023 a Tolosa mostra uno schermo con il logo ChatGPT.

Italia – Il blocco durerà poco meno di un mese. Il software di intelligenza artificiale di ChatGPT è bloccato Italia Per violare la normativa in materia di dati personali, sempre penisola autorizzata.

“ChatGPT è di nuovo disponibile per i nostri utenti in Italia. Siamo lieti di dar loro il bentornato e rimaniamo impegnati a proteggere i loro dati personali”.Questo venerdì, 28 aprile, un portavoce di OpenAI, l’azienda proprietaria chiacchierata.

Garante per la Protezione dei Dati Personali ChatGPT è stato bandito alla fine di marzoche ha accusato di non rispettare le normative europee e di non avere un sistema di verifica dell’età Giovani utenti.

L’autorità ha anche incolpato ChatGPT “La mancanza di una nota informativa per gli utenti i cui dati vengono raccolti da OpenAI (…) con l’obiettivo di ‘addestrare’ gli algoritmi che fanno funzionare la piattaforma”.

Inoltre, mentre il programma è destinato a persone di età superiore ai tredici anni, “L’autorità conferma che l’assenza di qualsiasi filtro per verificare l’età degli utenti espone i minori a risposte del tutto inadeguate al loro livello di sviluppo”..

uno strumento “Consenti la verifica dell’età degli utenti in Italia”

OpenAI sta ora pubblicando informazioni sul suo sito su come farlo “gruppo” et al Utilizza i dati di addestramento Offre un “vedere più grande” Nella pagina principale di ChatGPT e OpenAI della Politica sui dati personali.

La società afferma inoltre di aver creato uno strumento “Consenti verifica in Italia dell’età degli utenti” Una volta collegati.

L’autorità italiana ha preso atto venerdì “I passi avanti che sono stati fatti per coniugare i progressi tecnologici con il rispetto dei diritti delle persone”.

Per saperne di più

ChatGPT è apparso a novembre ed è stato rapidamente rilevato dagli utenti che sono rimasti colpiti dalla sua capacità di rispondere chiaramente a domande difficili, scrivere sonetti o scrivere codice per computer.

Finanziato privatamente dal gigante informatico Microsoft, che ha aggiunto a molti dei suoi servizi, a volte viene presentato come un potenziale concorrente del motore di ricerca Google.

Il 13 aprile la Spagna ha annunciato l’apertura di un’indagine su ChatGPT, il giorno in cui l’Unione Europea ha avviato un gruppo di lavoro per rafforzare la cooperazione europea in materia.

Vedi anche su Posta bassa :

Il discorso di Macron “Poteva essere fatto da ChatGPT!”, punge Sophie Binet

ChatGPT ha preso di mira l’indagine CNIL