ChatGPT: è tutta una questione di intelligenza artificiale che scatena il web

Apertura al pubblico il 30 novembre, Bot di chat di ChatGPT Impressiona tanto quanto preoccupati. Secondo gli esperti del settore, il modello di linguaggio utilizzato dall’intelligenza artificiale, GPT-3, costituisce una vera e propria rivoluzione tecnologica e apre la strada a un campo infinito di possibilità. Oggi vi spieghiamo le basi di questo piccolo oggetto digitale che potrebbe essere l’innovazione dell’anno.

ChatGPT, cos’è esattamente?

Il modo più semplice per rispondere alla domanda è porre la domanda al sistema stesso.

“Sono un modello di linguaggio per computer progettato da OpenAI. Il mio obiettivo è essere in grado di rispondere alle domande e fornire assistenza agli utenti utilizzando l’apprendimento automatico e le competenze linguistiche naturali. Cerco di fornire risposte accurate e utili per gli utenti. Sono un terapista del linguaggio naturale e non ho opinioni o preferenze personaliQuindi ChatGPT risponde.

Il principio è semplice, l’utente fa una domanda e l’intelligenza conversazionale cerca di rispondere con la sua conoscenza acquisita. Viene generata una risposta abbastanza dettagliata, in un linguaggio quasi identico al linguaggio umano. Questa è la forza di questo nuovo servizio: la capacità di formulare una risposta come farebbe una persona cara.

Cosa può effettivamente fare l’intelligenza artificiale?

ChatGPT si accontenta di rispondere alle domande e ai problemi degli utenti. Ed è davvero enorme. Tutti i piccoli compiti di pensiero nella vita quotidiana possono essere soggetti all’intelligenza artificiale. Una complessa operazione aritmetica, un semplice problema logico, una lezione di storia… Studenti e altri scolari non mancheranno di utilizzare i servizi di chat mentre fanno i compiti.

Pubblicità, i tuoi contenuti continuano di seguito

Ma la funzionalità più impressionante risiede nella creazione di testi su misura su richiesta. ChatGPT può creare una storia di fantasia da zero, sviluppare una semplice sceneggiatura per un video, tradurre un testo o persino scrivere articoli su argomenti specifici.

Su base giornaliera, l’intelligenza conversazionale può creare una dieta specifica, un allenamento sportivo personalizzato o diagnosticare malattie specifiche in base ai sintomi. Possibilità che non possono sostituire un consulto con un professionista, citate IA in diverse occasioni.

Insieme alle nuove tecnologie, l’arrivo di questo bot potrebbe essere un dossier Cambio di gioco. ChatGPT è particolarmente in grado di sviluppare pezzi di codice in un gran numero di linguaggi di programmazione, in completa indipendenza. L’intelligenza artificiale può anche analizzare gli script per rilevare errori o vulnerabilità.