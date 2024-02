Celine Dion era l'obiettivo di Taylor Swift? Un video virale fa reagire il web

Una standing ovation da far tremare le pareti. Celine Dion ha regalato ai suoi fan e all'élite musicale una grande sorpresa apparendo sul palco della Crypto.com Arena per i Grammy Awards. Ma un piccolo evento che ha coinvolto Taylor Swift ha fatto reagire i netizen.

“Bambino sporco”

“È stata una serata meravigliosa” Una fonte ha detto alla rivista la gente Sul ritorno in pubblico del cantante del Quebec. “Sta bene e spera di fare di più poco a poco.”Abbiamo aggiunto. Dietro le quinte, le star del settore non erano timide riguardo alla loro felicità. “Tutti venivano a parlare con lui. Ha condiviso un dolce momento con Oprah. Ha cantato con Stevie Wonder. Anche Victoria Monet venne a riceverla. Tutti erano così gentili. Sono scivolato così vicino.

La brillante Celine Dion fa una sorpresa alla cerimonia dei Grammy e riceve una standing ovation (video)

Celine Dion, che era a braccetto con il figlio maggiore Rene Charles, ha presentato Taylor Swift durante la cerimonia. Ma quest'ultimo avrebbe ignorato il cantante 55enne se si credesse ai video trasmessi in massa su X.Che monello narcisista!-Possiamo leggere sul social network. Celine Dion era così felice di essere lì. Grazie a tutti ! Ti amo tanto. […] Quando dico che sono felice di essere qui lo dico con tutto il cuore. “Quelli di noi che hanno avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non dovrebbero mai dare per scontato l'immenso amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e in quelle delle persone in tutto il mondo.”Lei disse.