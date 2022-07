Voci recenti e trasferimenti 07/12: Arturo – Nani – Denayer – Beck – Marcao – Williams – Koopman – Chukwuemeka Onikoro

Angelo Fulgeni lascia l’Angers e si trasferisce a Mainz, dove ha firmato un contratto fino al 2026. L’affare vale 7 milioni di euro. È arrivato alla Shanghai Cooperation Organization nell’estate del 2017, da Valencia, per 1,5 milioni di euro.

arrivato da Incorpora il tweet 𝗚.𝗚. 𝗲 𝗿 𝗼 Creatore per due stagioni (+ una opzionale) con Sky & Marine! 👋

Gauthier Lloris lascia Auxerre e si unisce a Le Havre. Il fratello di Hugo Lloris si presenta con una nuova sfida dopo Nizza, Gazélec e quindi Auxerre. Il 26enne difensore ha firmato per due anni un anno facoltativo con i Normanni.

🔃OGC Bello e Incorpora il tweet Hanno raggiunto un accordo per prestare Evann Guessand (senza opzione di acquisto) per la stagione 2022-23.

Bellissimi crediti Evan Gesand per Nantes. A 21 anni, quest’ultimo non ha tempo per giocare (ha iniziato a giocare due volte in L1 la scorsa stagione). “OGC Nice e FC Nantes hanno raggiunto un accordo per il prestito (senza opzione di acquisto) di Evann Guessand per la stagione 2022-23. In cerca di tempo per giocare, l’attaccante giocherà la prossima stagione sulle rive dell’Erdre. Dall’Ajaccio intende continuare il suo vantaggio nella nona finale del torneo”, osserva il comunicato.

Casimir Ninja si unisce all’Anorthosis Famagosta. Dopo aver indossato la maglia di Montpellier, Caen e Angers in Francia, Casimir Ninja si è unito a Cipro. Il 29enne esterno ciadiano ha firmato per due stagioni con l’Anorthosis Famagusta.

L’ex difensore del Genk è molto vicino alla firma per un club inglese. (leggi di più)

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima! Arturo – Nani – Denayer – Beck – Marcão – Williams – Coopman – Chukwuemeka Onyekuru

Prolungato per una stagione @sb29 (fino a giugno 2024), il portiere del Brest, Gautier Larsonore, è ceduto in prestito Incorpora il tweet . La prima seduta con i suoi nuovi colleghi questa mattina sotto l’occhio vigile dell’ex residente Brest Ahmed Al-Kantari. Buona stagione, Gautier! 🔴⚪⚔ #burayda # squadra di pirati 🏴‍☠️ pic.twitter.com/rY3d4ENPs7

Il Brestois Stade ha appena annunciato la partenza in prestito del portiere Gautier Larsonneur. “Prorogato per una stagione all’SB29 (fino a giugno 2024), il portiere del Brest, Gautier Larsonneur, è in prestito al VAFC. Prima sessione con i suoi nuovi compagni di squadra questa mattina sotto l’occhio vigile dell’ex residente del Brest Ahmed El Kantari. Buona stagione a te, Gautier!”

Siamo lieti di avere i servizi di un centrocampista esperto Signore salvala Per la stagione 2022-23, che si è unito a noi in prestito dal Newcastle United.

Jeff Hendrick lascia il Newcastle in prestito. L’irlandese di 30 anni si unisce al team di Reading a Londra.

In seconda divisione con il Granada, il difensore della nazionale portoghese Domingos Duarte (27) rimarrà nel campionato spagnolo. Boomerang di Getafe.

Il Club di Bruxelles ha annunciato di essere in attività da alcuni giorni, martedì sera. (leggi di più)

È ufficiale: Polly Bolingoli (ex FC De Bruges e Celtic) torna in D1A

Ha lasciato il Club Brugge e il Belgio nel 2017 per unirsi all’Austria e al Rapid Vienna. (leggi di più)

Un nuovo grande trasferimento per l’Ajax!

L’Ajacides è molto attivo nel mercato. Formalizzato un nuovo arrivo da 10 milioni di euro. (leggi di più)

Ufficiale: Genk Bird Christian Thorstedt, parte della Serie A

Il centrocampista norvegese non giocherà più per il Limburgo la prossima stagione. (leggi di più)

Ufficiale: Tata al Melbourne Victory

Sei mesi dopo il ritorno in Europa dalla parte di Venezia, i portoghesi ricominciano l’avventura. (leggi di più)

Sander Copman è al processo per l’SK Beveren

Il centrocampista 27enne è infortunato da due anni e mezzo ad Anversa e spera di trovare un nuovo club. (leggi di più)

Genk si prepara ad accogliere la prima recluta dell’estate

Il sostituto Christian Thorstvedt sta andando a Genk. Come è stato annunciato, Limburger aveva gli occhi puntati sull’argentino Nicolas Castro e l’accordo è quasi terminato. (leggi di più)

Il Reims ha un nuovo portiere

Lo Stade de Reims ha ufficializzato la firma del portiere austriaco Patrick Bentz dell’FK Austria Vienna.

𝗨 🔥 Dalla Vienna Imperiale alla Città dell’Incoronazione, Patrick Bentz continua la sua ascesa reale e si unisce all’SDR! 🔴⚪️ 🤗 🤗 ! – Stade De Reims 9 luglio 2022

Sergio Oliveira al Galatasaray

Sergio Oliveira lascia il Porto per andare al Galatasaray per 3 milioni di euro.

Benvenuto al Galatasaray, Sergio Oliveira! 💛❤️ pic.twitter.com/xA81b7mXuz Galatasaray (@GalatasaraySK) 9 luglio 2022

Joe Aribo va in Premier League

Joe Aribo si impegna a Southampton. I Saints hanno ingaggiato il centrocampista nigeriano per le prossime quattro stagioni. L’anno scorso ha segnato 9 gol e fornito 10 assist in tutte le competizioni per i Rangers.

Henry Onyekoro (ex Eupin e Anderlecht) si unisce a un nuovo club

Il nigeriano si unisce alla sua settima squadra dopo Leoben, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco e Olympiacos. (leggi di più)

Ivan Orditz a Bochum

Bochum continua a promuovere e accogliere Ivan Orts in prestito dalla Dynamo Mosca. Così, la prossima stagione la difesa centrale ucraina giocherà in Germania.

Grazie alla regola speciale: avremo Evan # Rose! In attesa dell’inizio, puoi unirti qui a #VfLinBruneck Ci conosciamo bene informazioni 👉 https://t.co/LywqqnGP6s pic.twitter.com/tkR4fJTOmF – VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 10 luglio 2022

Nottingham Forest ha acquisito i servizi di Nico Williams

Il Nottingham Forest ha offerto i servizi di Nico Williams (21) arrivato dal Liverpool. In prestito durante la seconda parte della stagione 21-22 con il Fulham, il nazionale gallese ha giocato 33 partite in totale per i Reds, che dovrebbero guadagnare quasi 19 milioni di euro.

Siviglia ha acquisito i servizi di Marcao

Il Siviglia includeva i servizi di Marchao, il cuore della difesa brasiliana del Galatasaray. Questa è la prima spinta alla finestra di mercato estiva andalusa.

Owen Beck in prestito dal Liverpool

Owen Beck (19 anni) arriva a Famalicao dal Liverpool. Il terzino sinistro gallese, visto più volte con i Reds, è in prestito per una stagione in Portogallo.

Crystal Palace sta spendendo una bella cifra per comprare un assegno Doukurie

Cheick Doucouré va in Inghilterra. Il centrocampista maliano lascerà l’RC Lens per passare al Crystal Palace per le prossime cinque stagioni. L’importo del trasferimento è di circa 23 milioni di euro (+ 5 milioni di euro di bonus).

Giusepa Zalda si dirige a Cadice

La terza recluta dell’estate a Cadice che accoglie Joseba Zaldua che arriva dalla Real Sociedad. Il 30enne ha firmato fino a giugno 2025 con il suo nuovo club.

Gaviero Delrosson lascia l’Hertha Berlino

Javiero Delrosson lascia l’Hertha Berlino. L’ala sinistra 24enne ha appena firmato con il Feyenoord per un mandato di 4 anni fino a giugno 2026. Ha sostituito il colombiano Luis Sinistera, partito per il Leeds.

Ufficiale: Arturo Vidal e Inter, è finita

Era nell’aria, ora è ufficiale. (leggi di più)

Il Siviglia ha prestato Ludwig Augustinson

Con 19 presenze nella Liga la scorsa stagione, Ludwig Augustinson (28) ha già lasciato il Siviglia. Il difensore svedese è in prestito per un anno all’Aston Villa.

L’Aston Villa può confermare che il club ha raggiunto un accordo con il Siviglia per il prestito di Ludwig Augustinsson per una stagione. – Aston Villa (@AVFCOfficial) 11 luglio 2022

David Ospina torna alla vittoria

David Ospina si unisce alla Vittoria. Il portiere colombiano, passato in particolare dall’OGC Nice, arriva gratis al termine della sua avventura a Napoli e segna da due anni.

Ufficialmente ✅

Il presidente del club ha firmato#vittoriaMr. Musli Al Muammar ha contratto con il portiere e capitano della nazionale colombiana, David Ospina 🤩

Si tratta di un contratto a parametro zero, con un contratto di due anni.

Gli auguriamo successo con il suo club#Globale💪

#Ospina_Nasrawi pic.twitter.com/VNn2Dd05wJ – Al Nasr Saudi Club (@AlNassrFC) 11 luglio 2022

Jason Denayer sta finalmente per trovare un datore di lavoro?

Libero da ogni contratto, il difensore dei Red Devils può finalmente trovare una base. (leggi di più)

Club Brugge sulle orme del terzino sinistro del Barcellona?

Può prima entrare a far parte della squadra B del club, nella Challenger Pro League. (leggi di più)

