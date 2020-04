Cava, Servalli: “A Pasqua e Pasquetta, negozi chiusi”

Resteranno aperte solo le farmacie. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Servalli

Cava de’ Tirreni. Accertato un nuovo caso di tampone positivo al Covid-19, su 13 effettuati. Il bilancio odierno è di 24 casi positivi. L’aggiornamento dalle parole del sindaco Vincenzo Servalli.

Il discorso del sindaco si sposta, poi, sui nuovi provvedimenti. Per i giorni di Pasqua e Pasquetta Servalli annuncia di aver disposto la chiusura per i due giorni festivi di tutte le attività commerciali ancora aperte, fatta eccezione per le farmacie. Obbligo, almeno fino al 14 aprile, di mascherine e guanti, inoltre, per entrare nei negozi per fare la spesa. Gli esercenti saranno autorizzati a non consentire l’ingresso a chi non rispetta il provvedimento.

Il Primo Cittadino dispone, altresì, controlli intensificati sul territorio e annuncia che in accordo con il Comandante della Polizia locale, Antonino Attanasio, tutti gli agenti saranno in servizio.

Nel suo consueto messaggio, inoltre, Servalli si è ritrovato, su richiesta della famiglia, a smentire le voci inesatte che erano circolate nel pomeriggio in merito alla morte di un cittadino di via Filangieri.