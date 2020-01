Cava, scade il 17 febbraio l’adesione a “Promozione, Salute e Benessere”

A Cava de’ Tirreni si ripropone il Progetto Sperimentale: “Promozione, Salute e Benessere

Il tema proposto per l’edizione 2020 è: “la Prevenzione in ambito Oncologico. Incidenza sul territorio metelliano”.

I soggetti destinatari della proposta sono: medici di medicina generale, centri medici privati e/o convenzionati, attività commerciali nel campo sanitario (negozi di ottica, ortopedia, sanitari, parafarmacie ecc.), centri diagnostici, di terapia riabilitativa e motoria, centri odontoiatrici e fitosanitari, Associazioni di Volontariato, Società ed Enti operanti nel campo sanitario e di tutela della salute, ecc.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo PEC amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it oppure consegnate al protocollo generale dell’Ente (URP) alla Piazza Abbro, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2020.

Il fine prioritario è l’educazione a stili di vita compatibili con il mantenimento dello stato del benessere fisico e psichico, iniziando dai bambini, attraversando la fase adulta e raggiungendo quella anziana, non dimenticando i soggetti disagiati/fragili in generale.

Le visite mediche previste potranno riguardare screening oncologici, informazioni su corretti stili di vita per la prevenzione delle malattie metaboliche, controlli della vista, audiometrici, della glicemia e della pressione arteriosa, test di controllo di rischio cardiovascolare, ecc.

L’evento iniziale della terza edizione è previsto tra fine febbraio e marzo presso il Complesso Monumentale del Monastero di S. Giovanni.

Le giornate dello screening saranno effettuate con l’ausilio di unità mobili dotate di strumentazioni specialistiche, di materiale informativo, di personale medico e non solo per la divulgazione di informazioni relative al tema “salute”.

La manifestazione itinerante prevede a partire dal mese di febbraio, sei incontri di cui quattro tra le piazzette delle frazioni del territorio metelliano e centro Città, due a Salerno, l’altro a Nocera Inferiore, tra aprile e maggio 2020.

L’evento finale, previsto, a fine maggio 2020 in primis con l’organizzazione di un convegno/dibattito presso il Complesso Monumentale del Monastero di S. Giovanni, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia prevista per il 15 maggio.

Le attività potranno essere realizzate in collaborazione con Asl, enti, associazioni, istituti scolastici, parrocchie, centri medici, singoli professionisti, volontari, ecc. che condividono le finalità individuate che dovranno essere svolte a titolo gratuito, da personale qualificato e con idonee strutture itineranti.