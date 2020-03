Cava de’Tirreni, emergenza Covid19: mobilità delle persone con disabilità

La precisazione dell’Osservatorio sulla disabilità sull’autocerticazione per gli spostamenti

Su richiesta di alcune famiglie di persone con disabilità ed in sintonia con il sindaco Vincenzo Servalli, il presidente dell’Osservatorio cittadino delle persone con disabilità del Comune di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Prisco, ha preso contattati con il Prefetto di Salerno, attraverso la segretaria personale dell’Ufficiale di Governo, per quanto concerne la mobilità delle persone disabili in questi giorni di emergenza.

A seguito dell’interlocuzione avuta con la Prefettura, l’Osservatorio comunica che le persone con disabilità devono esibire ad eventuali controlli certificato dello specialista di riferimento che attesti la necessità di uscire con accompagnatore.

Tale certificato sostituisce l’autocertificazione e consente di uscire liberamente.