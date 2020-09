Cava de’ Tirreni: deviazione percorso linea 64 fino al 17 settembre

A seguito chiusura di via Pastore

Cava de’ Tirreni. BusItalia, l’azienda di trasporto pubblico, avvisa i clienti che, fino a giovedì 17 settembre, è stata disposta l’interdizione temporanea al transito veicolare di via Nicola Pastore, per esecuzione lavori programmati al manto stradale.

L’orario di chiusura è previsto dalle ore 07.30 alle ore 18:00, fino alla conclusione dei lavori e alla riapertura della strada con ripristino della regolare viabilità.

A tal proposito verranno rese operative le seguenti modifiche temporanee di percorso nel comune di Cava de’ Tirreni, a carico della linea interessata Linea 64 Cava-Annunziata-Croce:

in andata in direzione Annunziata: percorre in alternativa via S. Giovanni Bosco, via Carmine Consalvo, via Alfonso Adinolfi, via Francesco Ferrara…indi percorso regolare