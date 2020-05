Cava de’ Tirreni. Commercianti uniti a colloquio col sindaco: “Ci servono agevolazioni”

Fitti, tasse, sanificazioni e sosta: questi i punti su cui i commercianti hanno messo l’accento per chiedere all’Amministrazione sostegno in vista delle riaperture. Da Palazzo di Città l’ok alla prima sanificazione gratuita dei locali

Commercianti a colloquio con il sindaco: si cercano soluzioni per agevolare le categorie maggiormente colpite dal lockdown in vista delle imminenti riaperture. Sono almeno in 300 i rappresentanti delle attività produttive del territorio cittadino, e in particolare del centro storico, che negli ultimi giorni si sono messi insieme per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione una serie di proposte che vadano nella direzione di sostenere i commercianti e gli esercenti nella delicata fase di ripresa delle attività e in considerazione delle gravi perdite a cui sono andati incontro a causa della chiusura per oltre cinquanta giorni per ottemperare alle disposizioni ministeriali e regionali in materia di contenimento del contagio da coronavirus.

Un primo incontro telematico, via Skype, si è già tenuto martedì scorso – tra il primo cittadino Vincenzo Servalli, l’assessore alle attività produttive e al commercio Annetta Altobello e due rappresentanti dei commercianti, Tommaso Tarullo e Lucia Senatore – e altri dovrebbero avvenire nei prossimi giorni.

Per ora, le proposte avanzate dai commercianti, riguardano in particolare la riduzione sui fitti e sulle imposte relativamente ai due mesi di non attività, un sostegno nell’effettuare le prime sanificazioni pre-apertura dei negozi, e la possibilità in accordo con Metellia Servizi di prevedere una fascia oraria durante la quale non si paghi la sosta.

Il rischio concreto è che, senza agevolazioni, molti commercianti del centro cittadino potrebbero decidere di non aprire. Per questo motivo si sono impegnati in una serie di iniziative, dai video virali ai flash mob, per cercare di sensibilizzare l’Amministrazione a intervenire.



«Sul borgo porticato i fitti sono altissimi e alcuni proprietari non sembrano intenzionati a venire incontro alle esigenze dei commercianti – ha spiegato Tommaso Tarullo –, capiamo si tratti di un rapporto di tipo privato tra affittuario e locatario, ma in questo senso il sindaco potrebbe intervenire per sensibilizzare i proprietari degli immobili. Sul fronte agevolazioni si è parlato di una riduzione della Tari per quanto concerne la parte variabile dell’imposta (quella cioè che dipende dalla metratura dei locali) e di un sostegno economico da destinare in particolare a quanti, avendo aperto a ridosso del 2020, non sono stati beneficiari di alcun bonus statale o regionale».

Si è poi parlato, nel corso dell’incontro, di individuare una fascia oraria, magari mattutina, da destinare alla sosta gratuita a ridosso del centro cittadino così da agevolare i clienti e rendere più accessibili gli esercizi commerciali della zona a traffico limitato di Corso Umberto I. «Il sindaco si è detto molto interessato a questa ipotesi – ha confermato Tarullo – e si è detto disposto a valutarla in accordo con i vertici della Metellia Servizi, la società partecipata del Comune che si occupa della gestione delle aree di sosta».

Nel frattempo, proprio nella giornata di giovedì, il sindaco Servalli ha fatto sapere che – d’intesa con la Confesercenti del presidente Aldo Trezza, Confcommercio del presidente Luigi Trotta e Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) del presidente Tony Sorrentino – in accordo con una società di Gricignano d’Aversa, ha disposto che le attività di ristorazione, pasticcerie e bar cavesi – così come già previsti nei comuni limitrofi e come era stato chiesto anche dai commercianti – potranno usufruire gratuitamente dei servizi di smaltimento di derrate alimentari, sanificazione e disinfezione dei propri locali.