Cava, dal prossimo 3 marzo al via la Lectura Dantis Metelliana

Dal 3 marzo al 7 aprile si rinnova l’appuntamento con la Lectura Dantis.

La kermesse, giunta alla 47esima edizione, si terrà tutti i martedì, alle ore 18,00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni.

Intanto l’Associazione Lectura Dantis Metelliana ha di recente rinnovato il suo Consiglio Direttivo. Il neo presidente è il Prof. Marco Galdi, docente di Diritto pubblico nell’Università di Salerno.

Per la carica di Direttore è stata scelta la prof.ssa Irene Chirico, docente di Letteratura Italiana nella stessa Università; Segretario il Prof. Paolo Dainotti, professore a contratto di Letteratura Latina presso l’Università Orientale di Napoli. Sono stati invece confermati come soci con incarichi speciali i dott.ri Alfonso Prisco (tesoriere), Luigi Adinolfi (responsabile per il sito) ed Emiddio Siepi (addetto stampa).

Il nuovo direttivo ha confermato la programmazione già elaborata dal precedente organo di governo della Lectura, presieduto dal Prof. Paolo Gravagnuolo, secondo il seguente calendario:

03 marzo 2020 – Canto XVII dell’Inferno

Prof.ssa Irene Chirico – Università di Salerno

10 marzo 2020 – Canto XVIII dell’Inferno

Prof. Vittorio Celotto – Università di Napoli “Federico II”

17 marzo 2020 – Canto XIX dell’Inferno

Prof. Corrado Calenda – Università di Napoli “Federico II”

24 marzo 2020 – Canto XX dell’Inferno

Prof. Luca Azzetta – Università di Firenze

31 marzo 2020 – Rime per la Donna Pietra

Prof.ssa Emilia Persiano – Società Dante Alighieri di Salerno

07 aprile 2020 – Il Virgilio di Dante

Prof. Paolo Dainotti – Università di Napoli “L’Orientale”

Nella sua prima riunione, il nuovo Direttivo ha anche deliberato che nel corso del 2020, oltre alla tradizionale Lectura, si svolgeranno anche altre tre manifestazioni: la commemorazione per i dieci anni dalla morte del prof. Fernando Salsano; la commemorazione per i quindici anni dalla morte del Molto Rev. Padre Attilio Mellone; una manifestazione in occasione del “Dante dì”, giornata di recente dedicata a Dante Alighieri il 25 marzo dal Governo Italiano.