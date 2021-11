Castellanario. Chotosophra: Lezioni cantate in italiano

Essenziale

Hobby. Tutto è nuovo nella nostra città.

La cantante italiana “Sotosopra” ha aperto un laboratorio di canzone italiana a Castelnatari come parte di un duetto. Un’occasione per incontrare e scambiare la cultura italiana attraverso la tradizione dei canti tradizionali, canti da ballo e polifonie, canti tradizionali, lavoro, fede, lotta, amore… Non c’è bisogno di nessun commento sull’italiano o sulla musica, la voglia di “prendere (di nuovo) nell’aria” e portarsi con il gruppo alla scoperta della bellezza delle colonne sonore di questa bellissima penisola, patria di qualche “Bel Condo”!

Direttore del Coro Italiano

Luca Sardori è originario della Valle del Letro, sopra il Lago di Carta, in Italia. Suo padre, ex maestro di cappella degli Alpini e suo zio, direttore di un coro di culto, lo hanno ispirato sin da bambino. Nel 2015 e nel 2016 ha preso lezioni DEM di canto tradizionale al Conservatorio di Tolosa. I laboratori “Sottosopra” stanno già collaborando con L’Isle-Jourdain (in collaborazione con l’Associazione Boongiorno Italia) e l’Associazione Dante Aligheeri di Tolosa.

Unisciti a loro, perché cantare, soprattutto in italiano, sarebbe fantastico! Le lezioni si tengono ogni mercoledì (escluse le vacanze scolastiche) alle 20:30 nella Sala Morphon. Rs.

Per qualsiasi informazione: 06 19 77 51 51.