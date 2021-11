Doorbase: Ripresa delle officine italiane di Bella Cio

Bella Xiao Italian School è nata lo scorso ottobre con l’obiettivo di aiutare a mantenere i legami culturali e sociali fornendo incontri faccia a faccia e in piccoli gruppi sulla lingua e cultura italiana. Nel primo anno della sua vita, Bella Xiao ha condotto due laboratori linguistici a Tarbes, uno per la conversazione e l’altro per principianti. Per chi vuole restare a casa, Bella Xiao propone corsi a distanza in videoconferenza. I laboratori italiani, più scambi tra adulti e piccoli gruppi, riprenderanno il 17 settembre a Tarbes con nuove funzionalità: letteralmente livello aggiuntivo (livello principiante); Tre laboratori tematici per praticare l’italiano con giochi, canzoni, cinema e letteratura. Vengono offerti corsi a distanza oa domicilio per tutti i livelli. Laboratori di Lingua, Conversazione e Cultura (5/6 persone). Lingua – Stage di partenza: venerdì dalle 17.30 alle 19.00 – a partire dal 24 settembre; Lingua – Stato di apertura: mercoledì sera dalle 17:45 alle 19:15 – 22 settembre; Conversazione e Cultura – Livello Intermedio e Avanzato: venerdì dalle 15:45 alle 17:15 – 17 settembre. Laboratori tematici: venerdì dalle 14:00 alle 15:30 (5/6 persone). I giochi di scrittura (dal 24/09 al 11/12) permettono di praticare la lingua italiana scritta in modo divertente e creativo. Canzoni Italiane – Una polemica tra dedizione e poesia: gli anni della “Penna” (dal 07/01 al 18/03) per scoprire i giorni fieri dei cantautori italiani e per praticare la musica italiana.

Cinema e Letteratura – Omaggio a Procida, Capitale della Cultura Italiana 2022 (dal 25/03 al 17/06) Viaggio di VO alle Isole del Golfo di Napoli con due capolavori italiani.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Bella Xiao www.italienenliberte.fr. Bellaciao@italienenliberte.fr