Caso Gérard Depardieu: Catherine Deneuve e Alain Chabat sono stati rimossi all'ultimo minuto dai firmatari del forum in difesa dell'attore?

Dopo pariginoè in Anatra incatenata Per svelare un altro dietro le quinte della piattaforma di supporto di Gérard Depardieu pubblicata in Le Figaro. Secondo il quotidiano satirico, l’elenco dei firmatari sarebbe più lungo di quello apparso sul sito del quotidiano francese. Dovevano apparire lì due grandi personaggi del cinema francese, a cominciare da Alain Chabat, che ha fotografato Asterix e Obelix: la ricerca di Cleopatra Con Gerard Depardieu. “Il regista di Asterix non è più un grande difensore di Obelix! Possiamo leggere il teaser che hai postato Anatra incatenata Su Instagram. Il nome di Alain Chabat è stato cancellato all'ultimo momento dalla rubrica di sostegno dell'attore, pubblicata il 26.

La saga "horror" di Depardieu non finisce mai IL Anatra incatenata Fa emergere anche un altro nome, quello di Catherine Deneuve. Ma l'attrice ha detto loro che "non ha firmato" il documento, senza specificare se il suo nome vi figurasse prima o poi. Perché come accennato in Mezzogiorno liberoIl forum in questione ha subito numerose modifiche tra il 22 dicembre, data della sua creazione, e il 26 dicembre, data della sua pubblicazione. Il caso Depardieu è diventato sempre più disgustoso Dalla sua pubblicazione, questa rubrica ha fatto a pezzi il cinema francese come mai prima d'ora. Victoria April è stata presa di mira da Lucy Lucas con la quale ha condiviso il poster della serie Clem. Quest'ultimo lo accusa di violenza sessuale. Va oltre, notando che è rimasta a lungo in silenzio su tutto ciò che ha visto nel mondo del cinema. Dopo le accuse contro Victoria April, Lucy Lucas spiega la sua posizione