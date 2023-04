Dopo aver fatto trapelare i piani del Pentagono per aiutare l’Ucraina, Mosca e Kiev si accusano a vicenda

I piani segreti della NATO e degli Stati Uniti sono stati scoperti questa settimana sui social network, incluso Telegram. Una fuga di notizie senza precedenti, su cui sta indagando il Pentagono, riporta il New York Times. Se non forniscono informazioni specifiche su un piano di attacco ucraino, i documenti – che secondo i nostri colleghi americani risalgono all’inizio di marzo – specificano le necessità militari e l’assistenza (in termini di munizioni) portate a Kiev, nonché il numero di battaglioni formati e/o in via di formazione per combattere la Russia. Ad esempio, forniscono un’idea della velocità con cui l’esercito di Volodymyr Zelensky sta utilizzando i lanciamissili HIMARS, un tipo di informazione che non è stata precedentemente divulgata. Hanno anche stimato l’entità delle perdite da parte russa e ucraina.

Un rapporto sulla fuga di notizie preparato dal Pentagono condanna "un grave abuso dell'intelligence statunitense che cerca di aiutare l'Ucraina". Ma sono affidabili questi documenti segreti che ora le autorità statunitensi stanno cercando di rimuovere dai social network? Agli esperti intervistati dal New York Times, parti dei file trapelati sono apparse autentiche. Tuttavia, su Internet circolano diverse versioni, a dimostrazione che i dati sono stati modificati. Possiamo notare ad esempio che i numeri relativi alle vittime russe sono inferiori in una copia e i numeri relativi all'Ucraina sono in aumento. Cosa significa questo ? Secondo Newsweek, il rapporto del Pentagono osserva: "Questo potrebbe indicare sforzi di disinformazione da parte di Mosca". Un alto funzionario ucraino sostiene questa tesi, parlando di "stratagemma russo" per screditare il contrattacco di Kiev. Ma anche da parte del Cremlino si parla di calunnie e disinformazione, riporta il New York Times. I blogger militari legati all'esercito di Putin affermano che i documenti trapelati sono stati causati dagli stessi "servizi di intelligence occidentali" "per fuorviare la nostra leadership", hanno affermato. In altre parole, ciascuna parte accusa l'altra. Se i dati nei documenti pubblicati non possono attualmente essere verificati in modo indipendente, questa fuga di notizie potrebbe danneggiare il rapporto di fiducia tra Stati Uniti e Ucraina, rafforzando al contempo la loro cooperazione con il progredire della guerra. Il rapporto americano conclude che "una fuga di notizie di questa portata, con documenti classificati pubblicati sui social media, danneggerebbe sicuramente lo scambio di informazioni tra Ucraina e Stati Uniti".