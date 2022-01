Un grande avvertimento su questo nuovo metodo utilizzato dai ladri in Inghilterra per entrare nelle case!

Locksmith L&E Ltd. ha detto: Con sede a Manchester, i ladri useranno torce per saldatura per distruggere e rompere le serrature al fine di ottenere l’accesso alla proprietà. Il manager Elizabeth Jones sta esortando le persone a seguire la tendenza, dopo un tentativo di furto con scasso nella proprietà di uno dei loro clienti, riporta il Manchester Evening News.

Gli intrusi hanno utilizzato torce per saldatura per danneggiare e rompere le serrature, ma non sono stati in grado di aprire le porte per entrare, grazie alle serrature antidetonanti che l’azienda aveva precedentemente installato. “Il motivo per cui gli hacker usano le torce elettriche è che cercano di rimuovere la maniglia intorno a loro, in modo da poter afferrare bene il lucchetto e poi romperlo”, afferma la signora Jones.

Pertanto, raccomanda l’uso di serrature a prova di perdite per impedire l’ingresso di intrusi. Elizabeth esorta anche le persone ad assicurarsi che le loro serrature siano della misura giusta per le loro porte. “Se il lucchetto è troppo grande, si staccherà. Questo dà agli intrusi la possibilità di rimuoverlo senza toccare la maniglia.”