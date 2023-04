Carole Vorderman preoccupata per la sua salute dopo “I’m A Celeb”

Carol Vorderman, 62 anni, ha detto ai suoi 332.000 follower su Instagram che ha dovuto cancellare i suoi piani per domani a causa delle sue condizioni mediche.

La star sudafricana di I’m A Celeb ha spiegato di sentirsi “sudata e accaldata” mentre comunicava con i suoi fan tramite Instagram Live.

La conduttrice della BBC Wales ha chiesto ai suoi fan di “scusarsi” con lei per aver continuato a tossire per tutto il video, ammettendo: “Non sono una brava ragazza stasera”.

“Ho avuto il raffreddore, ero malato”, ha aggiunto Carroll, prima di ammettere che guardare gli estenuanti esperimenti di cucina nell’episodio di ITV di stasera non ha certo aiutato le cose.

“Questo calvario alimentare…” inizia Carroll prima di imitare il vomito. “Devo ammettere che mi sono sentito un po’ male oggi.”

Per saperne di più: Davina McCall chiede alle persone di non cancellare “We All Make Mistakes”.

Carol ha letto i commenti dei suoi fan preoccupati e li ha ringraziati dopo che diverse persone avrebbero desiderato che “si sentisse meglio presto”.

“Buonanotte Carol, guarisci presto”, commentò Joe, mentre Mickey aggiungeva preoccupato: “Hai bisogno di dormire”.

Carol, la preferita dai fan, è stata la prima star ad arrivare in Sud Africa ieri, prima di essere raggiunta dalla star di I’m Celebrity Amir Khan e Jordan Banjo.

non perdere …

Tony Blackburn ha annullato tutto il suo lavoro mentre la sua malattia peggiorava [INSIGHT]

Denise Welch affronta “l’ossessiva Megan” in un rabbioso sproloquio per l’incoronazione [NEWS]

Il giornalista della BBC Breakfast John Kay si veste erroneamente da sua moglie in onda. [NEWS]

Inoltre, la star non si sentiva molto sicura di sé in quel momento, poiché ha dovuto tuffarsi da una tavola lungo il fianco di una montagna mentre indossava un elastico per la sua prima audizione.

Le celebrità sono state successivamente raggiunte dagli altri campeggiatori Helen Flanagan, Fatimah Whitbread, Paul Burrell, Phil Tufnell, Janice Dickinson e Shaun Ryder.

Jillian McKeith è arrivata in ritardo e ha scioccato il suo ex compagno Sean, che avrebbe avuto un “litigio”.

L’episodio di stasera dello show di ITV si è concluso con una svolta interessante: ai concorrenti è stato detto che avrebbero dovuto scegliere il loro prossimo compagno di camper.

I presentatori Ant e Dec hanno annunciato il loro casting come Myleene Klass, Georgia Toffolo e Andy Whyment.

I’m A Celebrity continua in Sud Africa domani alle 21:00 su ITV.