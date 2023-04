Météo France ha presentato Forest Weather Forecast, un nuovo strumento di prevenzione degli incendi

Dai dati delle precipitazioni, ma anche dell’umidità media dell’aria, della temperatura, della forza del vento e della secchezza della vegetazione, il meteorologo produrrà questa nuova mappa ogni giorno quest’estate. Progettato per combattere gli incendi boschivi.

Tempo da spiaggia, tempo nevoso… L’estate del 2023 vedrà la nascita di un nuovo strumento: “Forest Weather”. Dal 1° giugno fino almeno alla fine di settembre saranno inviate giornalmente tramite Meteo Franciahanno annunciato martedì 25 aprile il ministro della Transizione ecologica, Christophe Piceau, e il presidente e amministratore delegato di Météo France, Virginie Schwartz.

Il codice colore corrisponde ai livelli di allerta tradizionalmente utilizzati dal previsore: verde, utilizzato quando “Le previsioni del tempo e le ultime precipitazioni mitigano i rischi di partenza e La diffusione degli incendi boschivi e la copertura vegetaleAl rosso, quando il pericolo èmolto alto Rispetto alle regole estive.



“Tempo da giungla” simulato per le date del 17 e 18 luglio 2022. (METEO FRANCIA / Ministero della transizione ecologica e della coesione territoriale)

Aumento del rischio di vento, temperatura o vegetazione secca

Sulla scia degli incendi che hanno colpito la Francia nell’estate del 2022 – nella Gironda, ma anche in tutto il Mediterraneo e persino in Bretagna -, Emanuele Macron ha annunciato la creazione di questo nuovo strumento il 28 ottobre, durante un discorso agli affollati attori dei vigili del fuoco. obbiettivo: “prevenire, anticipare e informarepuò essere incluso il Presidente della Repubblica.

Responsabile della produzione di queste mappe a partire dai dati meteorologici, Météo France determina la sensibilità della vegetazione al fuoco incrociando diversi fattori: pioggia, umidità dell’aria, temperatura, forza del vento, ma anche lo stato secco della vegetazione, che indica L’aggravante‘, dettagliando il meteorologo e il ministero. In un comunicato stampa congiunto, affermano che la colpa è del cambiamento climatico causato dalle attività umane“Aumento delle condizioni favorevoli per gli incendi boschivi e la copertura vegetale in tutto il territorio della capitale”.

Infine, i messaggi di prevenzione accompagneranno i più alti livelli di rischio, secondo il comunicato stampa. Mentre nove incendi su 10 sono di origine umana, a metà maggio verrà lanciata una campagna di comunicazione denominata “Adottiamo le giuste reazioni”.