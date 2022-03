Carburants au Luxembourg – Le plein de diesel va coûter plus de 85 euro

Ce n’est malheureusement pas une erreur. Interrogato par L’essenziale, un porte-parole du ministère de l’Énergie a confirmé les chiffres fournis par le gouvernement dans un comunicato. Dès ce samedi, à minuit, les tarifs du diesel et du sans plomb 98 vont augmenter dans les grandes largeurs: +18,5 centesimi/litro per il premier et +9 centesimi/litro per il secondo! Des hausses inédites pour le Grand-Duché, qui vont porter ces carburants à de nouveaux sommets (1.728 euro/l pour le diesel, 1.796 euro/l pour le sans plomb 98). Rappelons que ce vendredi, le sans plomb 95 a déjà augmenté de 6,3 centesimi/litro.

Si vous roulez au diesel, n’hésitez donc pas à remplir à ras bord votre réservoir avant ce vendredi minuit. En achetant par example 45 litri de ce carburant, vous economiserez plus de 8 euro par rapport au même achat effectué demain. Samidi, faire son plein coûtera ainsi plus de 85 euro, si le réservoir de votre véhicule contient 50 litri. À noter égallement que le prix du diesel va dépasser celui du sans plomb 95 (1.658 euro/litro).

Ces hausses sont en grande partie imputables au conflit qui opposizione la Russie à l’Ucraina. Les cours du pétrole ne cessent d’augmenter et dépassent des niveaux qui n’ont plus été observés depuis près de dix ans. Jeudi, le Grand-Duché an indiqué qu’il allait mettre en circolazione quelque 3% de ses riserve strategiche pour endiguer l’envolée des prix du baril. Il faudra sans doute attendre quelques jours pour en mesurer les effets. Ce vendredi, le cours du baril de Brent dépassait les 113 dollari, alors qu’il était inférieur à 70 dollari, à la fin de l’année 2021. READ Il governo accetta di riformare i contributi degli atleti professionisti, e questa misura dovrebbe portare 30 milioni allo Stato