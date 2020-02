Una decina di minuti fa, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura per 3 giorni delle scuole e le università di qualsiasi ordine e grado di tutta la Regione Campania.



Le scuole e le università riapriranno lunedì 2 marzo.

Apprendiamo dall’ordinanza che la chiusura si è resa necessaria per consentire le necessarie disinfezioni in tutti i plessi scolastici e universitari, per prevenire possibili contagi di Coronavirus.