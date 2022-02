Cambodge : il ministero della Sanità precedente l’aumento delle infezioni nella variante Omicron | Internazionale

Fai il vaccino della gente a Phnom Penh. Foto: Xinhua/VNA



annoncé les premiers décès dus au variant omicron au moment de marquer le premier anniversaire de “l’incident d’infection communautaire du 20 février” l’an dernier dans le pays, – origine du pic de la vague epidémique.

S’adressant à la presse, le secrétaire d’Etat à la Santé, le Dr Or Vadine, a verti que le nombre de nouvelles infezioni quotidiennes était sur le point d’atteindre le niveau de 4 chiffres subject si éta les en genles en gens istruzioni mediche.

Selon o Vadine, le nombre de nouvelles infezioni au Cambodge continue d’augmenter et que la plupart d’entre elles sont des variants Omicron. Le responsable a souligné que ce variant s’était propagé très rapidement dans la communauté, tout en demandant aux gens de ne pas sous-estimer son danger.

Le 20 février, le ministère cambodgien de la Santé an annoncé 2 décès dus au COVID-19, dont un cas d’infection par le variant Omicron. Les deux cas onté entièrement vaccinés anti-COVID-19.

Le me jour, le

Campodge un registro di un record di infezioni in Omicron avec 736 case : 730 étaient dus à une transmission communautaire et 6 case importés. Ainsi, le nombre total de cas de COVID-19 au cambodge a été registrato a 126.489 ca. -VNA