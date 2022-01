Ecco il vostro oroscopo di domenica 16 gennaio 2022: amore, soldi, lavoro, salute…

Che giorno dovresti aspettarti emotivamente, finanziariamente o in salute? Dai un’occhiata qui sotto con il tuo oroscopo completo, segno per segno.

RAM

Amore: puoi affrontare questa giornata in completo relax. Il tuo amore è tornato in forma. Questo è meno preoccupante! Vivrai una bellissima fase di sensualità.

Soldi di lavoro: la tua creatività sarà molto apprezzata. I nuovi progetti saranno favoriti e avrai buone possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi prima del previsto.

Salute: sei in buona forma.

Umore: la fortuna ti sorriderà.

Consiglio: adotta buoni riflessi per mantenerti in forma, bevi acqua per disintossicarti.

il Toro

Amore: single, puoi incontrare una persona che non ti lascerà indifferente. In coppia resistete alla tentazione, non volete davvero cambiare tutto.

Soldi per il lavoro: non rimpicciolirti dalla quantità di lavoro che ti aspetta. Questo è l’unico modo per andare avanti e attirare l’attenzione. Se non ti senti all’altezza, fatti aiutare da persone esperte.

Salute: declino della vitalità. Torna allo sport.

Mood: Le stelle stanno rovinando le tracce.

Consiglio: sii coraggioso! Non ritardare il momento per fare i lavoretti che ti aspettano!

Gemelli

Amore: vorrai accontentare tutti, ma dovrai fare delle scelte. Non sei un supereroe!

Soldi d’affari: si svolgeranno discussioni sul denaro e dovrebbero girare a tuo favore. Ci sono segni di una svolta nelle tue attività.

Salute: sii flessibile.

Umore: Le cose stanno iniziando a muoversi.

Consiglio: prenditi cura del tuo respiro dopo i pasti, mastica una gomma o sciacquati la bocca.

cancro

Amore: l’atmosfera delle tue relazioni sentimentali si calmerà, le incomprensioni e le complicazioni rischiano di moltiplicarsi se non stai attento. Ci vorrà molto sforzo per trovare un terreno comune, anche su questioni minori. Singolo, le incomprensioni possono portare alla perdita di una grande opportunità per incontrare la persona dei tuoi sogni.

Soldi per il lavoro: è probabile che il clima professionale sia in buona forma. Quindi non correre rischi inutili nella speranza di sostituire un collega. Continua per la tua strada senza cambiare nulla per il momento, le stelle non sosterranno iniziative audaci nei prossimi giorni.

Salute: il tuo umore si alza, stai migliorando! Alla fine ti senti bene con te stesso e nonostante una leggera rigidità o dolore articolare, stai andando avanti.

Umore: clima astrale misto.

Consiglio: potresti aspettarti troppo dai tuoi cari, loro non sono perfetti e nemmeno tu!

Leone

Amore: sarai in grado di risparmiare la sensibilità del tuo partner nonostante la tua impazienza. Sarebbe meglio scommettere sulla franchezza e sulla discussione aperta con il tuo partner. Single, la tua vita amorosa prenderà una svolta caotica, ma non deve essere necessariamente colpa tua.

Lavora per soldi: non confondere la velocità con la fretta, devi comunque pensare prima di lanciare un progetto. Sarai meno ansioso e difficile del solito e i tuoi colleghi saranno meno esigenti. Se sei disoccupato, probabilmente ne troverai uno.

Salute: sentirsi stanco e nervoso. Prenditi cura del tuo corpo, fai ginnastica e rilassati, questo ti eviterà di soffrire di dolori lombari o cervicali, ad esempio.

Umore: Giornata abbastanza nella media.

Consiglio: oggi è meglio evitare gli stimolanti. Avrai bisogno di tutta la tua calma.

Vergine

Amore: nonostante il bel tempo di oggi, sarà difficile goderne. Troverai difficile rilassarti nonostante gli sforzi del tuo partner. Allo stesso tempo, sarà un’opportunità per ricevere tutte le attenzioni che dai. Single, sarai più che disposto a guardarti intorno nella speranza di trovare la tua corrispondenza.

Soldi d’affari: sarai in grado di prosperare in aree legate alla comunicazione e alla negoziazione. Se stai lavorando su un file accurato, incontrare i tuoi collaboratori può tirarti fuori dai guai. Potrebbe essere necessario ridurre il budget per l’intrattenimento per affrontare un evento inaspettato.

Salute: il tuo tono renderà le persone gelose. Fisicamente nulla ti sembrerà insormontabile, puoi spostare le montagne. D’altra parte, avrai difficoltà a rilassarti. La tua tensione nervosa ti impedisce di goderti i momenti felici.

Umore: ti svilupperai in una sfocatura artistica.

Suggerimento: acquista una caffettiera programmabile: l’odore del caffè caldo al mattino può aiutarti ad alzarti dal letto.

Bilancia

Amore: il giorno è scelto male per prendere decisioni importanti riguardo al tuo futuro emotivo. Hai una mente turbata e non sai dove sei.

Soldi d’affari: il tuo dinamismo ed efficienza saranno notati e apprezzati. Potrebbero essere assegnate nuove responsabilità. Non rifiutare con il pretesto di non sentirti capace!

Salute: non rimarrai mai senza energia.

Umore: Un po’ triste.

Suggerimento: lascia la tua auto in garage quando possibile. Prendi l’abitudine di camminare.

Scorpione

Amore: Grazie a questa nuova opportunità che avete scelto di dare alla coppia, i vostri sentimenti si rafforzano e vi permettono di continuare a vivere una bella storia. Singolo, il tuo atteggiamento chiuso tende a respingere i tentativi di persone che sono attratte dal tuo corpo.

Soldi aziendali: fai i tuoi calcoli regolarmente per evitare spiacevoli sorprese. Evita anche di giocare d’azzardo, almeno per un po’, per rimetterti in piedi velocemente. Al lavoro, concentrati sulle emergenze e non farti distrarre dai commenti dei tuoi colleghi.

Salute: riduci lo stress. Ti senti più calmo e più in grado di affrontare piccole battute d’arresto e altri eventi imprevisti. Inoltre, il tono e il dinamismo non ti mancheranno.

Umore: uno sviluppo piuttosto positivo.

Suggerimento: i tuoi piedi meritano tutta la tua attenzione! Non tormentarli con scarpe inadatte.

Sagittario

Amore: come famiglia, avrai l’impressione di aver fatto molti sforzi per ottenere risultati deludenti! La persona amata potrebbe non avere la tua stessa idea di famiglia. Non cercare di imporre il tuo modo di vedere le cose. Lascia spazio al dialogo. La tua buona fede non è in dubbio, ma potrebbe essere usata in modo improprio.

Soldi di lavoro: non scoraggiarti. Persevera perché i tuoi progetti sono sulla strada giusta.

Salute: hai bisogno di un cambio di scenario! Sogni le vacanze, un cambio di scenario e la tua vita quotidiana sembra sempre più grigia. Non lasciare che il tuo umore depresso peggiori. È ora di reagire, non è tutto nero.

Umore: Una giornata piuttosto triste.

Suggerimento: il tuo umore è a metà, è oggi o non chiamare mai i tuoi amici in soccorso!

Capricorno

Amore: la tua audacia rivitalizza la tua relazione. Questo ti darà l’opportunità di dimostrare la tua connessione. Tuttavia, l’atmosfera generale ti spingerà a sognare un amore perfetto che sfugge alle possibilità materiali e non invecchia con il tempo. Insomma, i tuoi piedi non saranno per terra!

Soldi di lavoro: i cambiamenti necessari diventano evidenti. Sperimenterai un’opportunità per crescere. La tua carriera non sarà un problema. Ma se chiedi troppo, potresti incontrare difficoltà.

Salute: segui una piccola dieta e fai uno sforzo per non cedere alle tue voglie.

Umore: Buona atmosfera in generale.

Consiglio: non passare il tempo sugli schermi: TV, tablet o computer, ti stanca gli occhi.

Acquario

Amore: l’atmosfera sarà più armoniosa se accetti di fare concessioni per calmare l’atmosfera. Non ti stiamo chiedendo di impegnarti troppo e lo sai fin troppo bene.

Soldi per il lavoro: ci sarà tensione sul posto di lavoro. Non ti sentirai ansioso e non ne sarai influenzato. Assicurati di isolarti per non subire danni collaterali.

Salute: evitare correnti d’aria.

Umore: Un po’ triste.

Suggerimento: per evitare il torcicollo, indossa una sciarpa o una sciarpa per proteggere il collo.

Pesci

Amore: ti possiede in uno stato di allerta. Oggi sei molto vulnerabile e l’atteggiamento del tuo partner sembrerà evasivo. Avrai l’impressione che stia cercando di evitare te e le tue domande. Più insisti, meno risposte ottieni. Non hai un vero motivo di preoccupazione, quindi fai un passo indietro. Single, la tua mancanza di fiducia potrebbe impedirti di avere un buon incontro.

Soldi di lavoro: ti sentirai più libero di lavorare a modo tuo e guadagnare efficienza. Sai cosa devi fare e puoi organizzarti come meglio credi. Guadagnerai fiducia e non perderai tempo nell’esitazione. Nel regno fisico, oggi sarà una giornata molto tranquilla a meno che non ci siate abituati ultimamente.

Salute: prenditi cura del fegato! Sei energico ma ci sono alcuni limiti che non dovrebbero essere superati. Il tuo corpo ti chiamerà all’ordine se mangi troppo spesso. Sforzati di ripristinare uno stile di vita sano.

Umore: alti e bassi.

Suggerimento: indossa colori allegri e caldi che ti aiutino a mantenere alto il morale e a farti bella figura.