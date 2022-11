Calano i prezzi del gas e dell’elettricità, quindi è meglio avere un contratto variabile mensile o trimestrale? A cosa dovresti prestare attenzione?

Una rapida occhiata ai cartellini dei prezzi dei fornitori di energia mostra la differenza di prezzo tra i contratti variabili “trimestrale” e “mensile”.

In una risorsa, ad esempio, in Vallonia, la bolletta dell’elettricità viene svincolata da un contratto “trimestrale”. 64 centesimi di euro/kWh. Che il contratto mensile è 40 centesimi di euro/kWh. Lo stesso per il gas in questa risorsa. Il cliente fedele con contratto “trimestrale” pagherà il gas a 25 cent/kWh. Coloro che hanno un contratto “mensile” pagheranno 22 cent/kWh.

Con questa risorsa, questi prezzi erano validi nel mese di ottobre. Nuovi cartellini dei prezzi validi a novembre dovrebbero confermare questa tendenza.

La differenza di prezzo giustifica la modifica del contratto per passare dal conto “trimestrale” al conto “mensile”? Potrebbero esserci degli interessi, ma il calcolo non sarà facile e l’interesse non sarà immediato. “Se i prezzi di novembre vengono mantenuti al tasso attuale, queste persone a dicembre beneficeranno di una tariffa più competitiva rispetto a se rimanessero sulla formula trimestrale”.Quentin Johnay spiega, Direttore tecnico di Wikipower, è specializzato in acquisti di gruppo e confronti dei prezzi.

Puoi vincere, ma…

Chi ha un contratto di tipo variabile dovrebbe quindi sperare che i prezzi di gas ed elettricità non tornino a salire a novembre. Dovrà aspettare fino a dicembre per approfittare di un possibile calo dei prezzi. “Infatti, dato che ci vuole un mese di preavviso quando un fornitore cambia. Quindi, se facciamo il cambio oggi, non potremo beneficiare della nuova formula tariffaria dal 1° novembre”Quentin Junay spiega.

Se per un motivo o per l’altro i prezzi esplodono di nuovo a novembre, cambiare il contratto non sarà un buon affare perché i prezzi del contratto “mensile” di dicembre saranno più alti.