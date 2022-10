Quanto costa oggi un weekend al mare? Abbiamo fatto i conti per te

In questo soleggiato periodo di vacanza, il mare vede molti turisti in arrivo. Ma alla fine quanto costa davvero stare in mezzo ai gabbiani? Facciamo i conti per te.

Andare al mare significa prima di tutto scegliere dove alloggiare, che è la parte più grossa del proprio budget. Guardando i prezzi di oggi, ci rammarichiamo già di non aver prenotato prima. La nostra camera costa 159 euro a persona.

Per arrivarci abbiamo preso la macchina. La redazione di RTL Info si trova ad una distanza di 252 chilometri andata e ritorno. Il costo del carburante per questo viaggio è di 36 euro.

Appena arrivati, affrontiamo il richiamo della gola. noi scegliamo Dolci, colazione a 10€.

Sulla costa il portafoglio non è mai lontano. Per un tour di Cuistax, devi pagare 5 euro per mezz’ora. Altri piaceri costano molto di più, come una cialda enorme a 38 euro.

I turisti che ha incontrato sono rimasti sorpresi anche dai prezzi: “Ho una mitragliatrice a € 9,80“Qualcuno ce lo dice.”Qui ho preso quattro panini, tre confezioni, 27 euroUn altro testimone.Solo per andare in bagno, il suo prezzo è di 0,80 euro invece di 0,50 euro. Tutto aumenta davvero‘ si rammarica giovane donna.

È ora che ci sediamo a mangiare. Adoriamo due insalate di pollo e due drink. La nota offre 51 euro.

Con qualche extra come il parcheggio a 22€ al giorno e una pausa gelato e caffè in terrazza, è ora di fare i conti. Un weekend al mare ci costerà due: 600 euro.