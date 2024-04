C3 Aircross: dopo Dacia Sandero, Citroen compete con Jogger e Duster

Citroën cerca da anni di strappare quote di mercato alla Dacia, che è diventata uno dei marchi più apprezzati in Europa. Ricordiamo la C4 Cactus e la C-Elysée, che non hanno mai dovuto preoccuparsi della Dacia Logan.

Pubblicità I tuoi contenuti continuano di seguito

Ma Citroën potrebbe aver trovato la ricetta per il successo nel mercato delle auto a basso costo. Per la quarta generazione della C3 il marchio stesso si è affidato alla versione della sua city car prodotta in India e Brasile. La versione europea utilizza la piattaforma Smart Car sviluppata inizialmente per i mercati emergenti. Citroën ha però completamente rivisto la sua versione per adattarla agli standard europei e la versione europea della nuova C3 sarà prodotta in Slovacchia.

Inoltre, la nuova C3 offre una nuova versione elettrica, la ë-C3. Quest'ultimo, come il modello termico, è disponibile a prezzi molto competitivi. Citroën poté così finalmente realizzare le sue ambizioni di competere con Dacia. Dobbiamo ancora provare le nuove C3 ed ë-C3 per verificare se ne hanno davvero i mezzi.