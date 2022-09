Buone notizie per i futuri proprietari a Bruxelles: ecco le modifiche alle tasse sugli immobili

La tanto attesa revisione delle tasse di registrazione di Bruxelles, attraverso un taglio più elevato, è entrata nella sua fase finale giovedì. Una bozza di decreto portata da Sven Gatz (Open VLD), ministro delle Finanze a Bruxelles, era all’ordine del giorno del governo per il passaggio alla terza e ultima lettura, dove ha avuto il via libera dai ministri della Regione della Capitale. Stabilirà un sistema più vantaggioso per l’acquirente.

Il testo iniziale ha dovuto subire lievi modifiche solo dopo essere stato approvato dal Consiglio di Stato.

Il disegno di legge, che ha ottenuto il consenso della maggioranza, sarà ora inviato al Parlamento per la discussione e poi votato dopo essere tornato in Parlamento. “Presumiamo che il progetto passerà senza intoppi attraverso il Parlamento”.Lo ha detto il ministro delle finanze di Bruxelles Sven Gatz. “Dopotutto, le modifiche all’attuazione della mitigazione fanno parte dell’accordo di maggioranza. Ci aspettiamo che le nuove normative entrino in vigore il 1 aprile 2023”.

L’esenzione fiscale va da 175.000 euro a 200.000 euro

Per beneficiare del nuovo sistema sarà determinante la data di sottoscrizione del contratto di compravendita, non l’esecuzione o la registrazione del prestito obbligazionario. Ogni anno, più di 7.000 famiglie, più della metà degli acquirenti, beneficiano del beneficio nella regione di Bruxelles-Capitale (7086 con indennità nel 2021, 6740 senza).

Il nuovo sistema modificherà il sistema esistente in tre punti principali.

Da un lato, il governo sta passando Riduzione da 175.000 euro a 200.000 euro. Pertanto, l’acquirente sarà esonerato dalla quota di iscrizione fino a 200.000 euro: dopodiché rimarrà fissata al 12,5%. Ad esempio, per una casa del valore di 400.000 euro, l’acquirente pagherà 3.125 euro in meno rispetto al sistema attuale.

Gli acquirenti possono Lascia la loro casa più facilmente entro cinque anni dopo l’acquisizione. Il rimborso non deve più essere per intero, ma deve essere pagato in proporzione al numero di anni in cui è stato nella proprietà.

Un’indennità aggiuntiva di 50.000 euro viene aggiunta in caso di Riqualificazione energetica importante nelle abitazioni. I proprietari devono impegnarsi a elevare due livelli della loro casa sulla scala PEB. Così, un acquirente che acquista una casa al prezzo di 590mila euro può beneficiare di un ulteriore sconto di 6.250 euro sulla quota di iscrizione.

incentivo a rinnovare

Questo incentivo al rinnovamento rientra nella stessa logica della proposta socialista di vietare l’indicizzazione degli affitti delle raffinerie di energia.

Infine, il limite esistente sarà innalzato per sfruttare la mitigazione Da 500.000 a 600.000 euro.

Verrà inoltre aumentata l’indennità (sui primi 100.000 euro anziché 87.000 euro) e il plafond (da 250.000 a 300.000 euro) per usufruire di acquistare un appezzamento di terreno Per rispondere ad una riserva del Consiglio di Stato. Questo non era previsto nel progetto iniziale. Questo cambiamento è una storia relativamente individuale, dato il numero molto basso di appezzamenti venduti ogni anno nella capitale.

L’obiettivo della riforma è quello di migliorare l’accesso alla proprietà immobiliare per gli inquilini precari in generale, ma anche di attirare le persone con redditi più elevati per far uscire in qualche modo le finanze di Bruxelles dalla stagnazione.

Si tratta anche di compensare il deficit con le Fiandre nella concorrenza fiscale tra le regioni. La riforma non basterà perché il nuovo sistema resta molto meno utile del modello fiammingo, con la quota di iscrizione fissata al 3%.