Mentre le trattative erano all’interno tripartito Inizierà domenica, il governo, i datori di lavoro e i sindacati comunicano prima di questi incontri con l’obiettivo di trovare compromessi, in particolare sui seguenti indicatori. In teoria, entro la fine del 2023 dovrebbero essere operative fino a cinque chip, ha spiegato il primo ministro Xavier Bettel.

molto per le istituzioniMa non per i sindacati che sostengono che i dipendenti dovrebbero essere aiutati di fronte alla crisi. Questo giovedì è stata Aleppo a rilasciare un comunicato stampa chiedendo “decisioni durature per assistere efficacemente le famiglie contro la perdita del potere d’acquisto” a causa dell’accelerazione dell’inflazione (+6,6% nel 2022). La prima associazione bancaria lussemburghese a lanciare una tranche indicizzata (+2,5% di salari, stipendi e pensioni) entro la fine dell’anno è considerata “essenziale”, ma apre la strada alla trasformazione del sistema.