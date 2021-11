Bruxelles è molto indietro… a causa delle tasse

La pandemia causata dal Covid-19 ha dato un nuovo volto al mercato del lavoro. Nuovi fattori stanno ora giocando un ruolo nella scelta di un datore di lavoro/dipendente e l’avvento del lavoro a distanza ha ampliato o addirittura eliminato i confini che separano alcuni attori del mercato.

Con questo in mente, WorkMotion ha creato una classifica delle città che rendono il lavoro a distanza più facile di altre. Sono stati quindi presi in totale 17 fattori, tra cui la legislazione applicabile sul lavoro a distanza, il costo della vita, la parità di retribuzione, il sistema fiscale, la sicurezza, l’accesso all’assistenza sanitaria, la mobilità e persino la felicità. “La pandemia ha accelerato il trend del lavoro a distanza molto più velocemente di quanto potessimo immaginare”Karsten Lebtig, co-fondatore e Direttore generale movimento di lavoro. “La tecnologia necessaria per lavorare da remoto era già ben consolidata prima della pandemia. Quello che è cambiato è l’atteggiamento delle aziende nei confronti del lavoro a distanza, […] Accettando l’idea che il miglior candidato per un lavoro con loro potrebbe essere in un paese straniero”.

Melbourne in testa, Dubai al flop

Tutti i fattori messi insieme, è stata Melbourne (Australia) che è riuscita a salire al primo posto della classifica. Seguono Montreal (Canada), Sydney (Australia), Wellington (Nuova Zelanda) e Praga (Repubblica Ceca).

All’altro estremo della classifica troviamo Dubai (UAE) all’80° ed ultimo posto. È preceduta da Honolulu (USA), Città del Messico (Messico), Bangalore (India) e Medellin (Colombia).

Tuttavia, a seconda del criterio che ciascun operatore preferisce, preferisce determinate destinazioni. Se Istanbul (Turchia) è la città che offre le tasse più vantaggiose, il costo della vita a Bangalore e Medellin è il più basso. I prezzi delle case sono bassi a Bali (Indonesia) mentre Stoccolma (Svezia) è in cima alla lista dei diritti delle minoranze e LGBT+. Infine, le persone più felici sono i residenti di Copenhagen (Danimarca). Auckland e Wellington, le due città della Nuova Zelanda, possono affermare di offrire la maggiore stabilità politica.

Bruxelles, la città…la più tassata in classifica

Unica città belga analizzata, Bruxelles si colloca al 52° posto tra i poveri. Un risultato non invidiabile, soprattutto per il fattore fiscale, visto che Bruxelles è già… all’ultimo posto in questo senso. Si classifica anche solo al 61° posto per quanto riguarda il costo della vita. Sono solo 54 in termini di mobilità e qualità dell’istruzione pubblica. Quanto ad altri fattori come l’uguaglianza di genere (31/80), la sicurezza (28/80), il prezzo delle case (42/80) oi diritti delle comunità LGBTQI+ (15/80), Bruxelles ha lo stomaco molle. indice.

“Questo studio fornisce una panoramica dei paesi con le normative più semplici per l’assunzione di lavoratori a distanza. […] Ora che lo shock dell’epidemia è passato, volevamo fare uno screenshot della situazione attuale in questa regione, che è un primo passo per analizzare il suo sviluppo nei prossimi anni”Maggiori dettagli di Carsten Lebtig. “Molti lavoratori a distanza sono attratti da determinate città perché vedono il potenziale per cambiare il loro stile di vita o il clima. Questo studio potrebbe ispirare alcuni a cambiare l’aria e ad aprirsi a destinazioni inaspettate”.

La graduatoria completa, nonché la suddivisione per criterio, si trova all’indirizzo Sito Web WorkMotion.