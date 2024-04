Bruxelles Airlines cambia le sue uniformi, ma non funziona niente: 'I membri dell'equipaggio non hanno più niente da indossare'

L'evento principale della campagna, tenutosi lo scorso gennaio allo Sheraton Hotel dell'aeroporto di Bruxelles, prometteva proprio questo Svelata la collaborazione con Gabrielle Szwarsenberg, progettista della Reale Accademia di Belle Arti di Anversa. Ma l’entusiasmo iniziale lascia presto il posto alla frustrazione, sia per i dipendenti che per il management.

'I dipendenti sono stufi': la tensione non si placa a Bruxelles Airlines

Problema logistico

Tra i circa 2.600 dipendenti di Brussels Airlines, la nuova uniforme non è stata ben accolta. Mentre alcuni lo hanno visto come un gradito miglioramento, altri hanno sollevato preoccupazioni pratiche, in particolare per quanto riguarda la vestibilità dell’indumento dopo il cambio di peso. Queste osservazioni hanno evidenziato una preparazione inadeguata e l’incapacità di anticipare le reali esigenze del personale.

La situazione sarebbe stata definita da alcuni “amatoriale”, mentre altri non hanno esitato a descriverla come “flop”. I critici interni sottolineano non solo i problemi legati all’usura delle uniformi esistenti, ma anche un’evidente carenza di pezzi di ricambio, che lascia i dipendenti, soprattutto i nuovi arrivati, in difficoltà mentre aspettano la loro attrezzatura completa. ““L'equipaggio non aveva più niente da indossare.”fidati di una fonte per La Libre.

Di fronte a un aumento significativo del malcontento, l'azienda ha ammesso di aver incontrato alcune difficoltà, sottolineando l'aumento degli ordini, le complicazioni legate alle spedizioni e l'insufficienza delle scorte. “Il problema è soprattutto logistico. “C'era del tempo tra la misurazione e l'applicazione delle modifiche ai vestiti.”“, sottolinea un portavoce di Bruxelles Airlines. “Soprattutto perché gli adeguamenti sono più complicati per i dipendenti che non lavorano regolarmente a Bruxelles”.

L'azienda aveva precedentemente annunciato che il termine per la consegna delle divise previsto per aprile non sarebbe stato rispettato. “Non abbiamo una data precisa in mente, ma sarà intorno a metà maggio.”“, conclude il portavoce della compagnia aerea.