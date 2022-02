Des pirates placent de fausses preuves de crime sur des ordinateurs d’internautes

Pendente 10 anni, un gruppo di pirati informatici un fatto accusatore di persone per crimini qu’elles n’avaient pas commis.

Les révélations proviennent de l’entreprise de cybersécurité Sentinel One. Concrètement, selon elle, un groupe de pirates aurait entraîné l’arrestation injustifiée de plusieurs personnes très connues.

Appelé ModifiedElephant, le groupe opère depuis au moins 2012.

Nome del codice : Hackers ModifiedElephant

La società di sicurezza informatica Sentinel One a révélé qu’un groupe de pirates informatiques in prenait à plusieurs personnes en Inde. Le groupe ModifiedElephant est actif depuis plus de dix ans.

En clair, les pirates ont utilisé de multiples outils pour placer de (fausses) preuves sur les ordinateurs des individus, ce qui a conduit à leur arrestation. Dans un premier temps, le groupe de cybercriminels effettuano una “surveillance” des cibles pour ensuite introduire des fichiers dans leur ordinateur et les incriminer dans des crimes spécifiques.

“ModifiedElephant est responsable d’attaques ciblées contre des militants des droits de l’homme, des défenseurs des droits de l’homme, des universitaires et des avocats à travers l’Inde, plant dans le but deproétér des preuves” com, explique il rapporto.

Una tecnica peu sofisticata

Sentinel One decrit les Techniques utilisées par le groupe comme peu sophistiquées et carrément banales”. D’ailleurs, NetWire e DarkComet, i due prodotti più utili per il gruppo di hacker, sono disponibili gratuitamente sul Dark Web. Les deux outils atteignent la victime grâce à une technique d’attaque par hameçonnage ciblé via des document malveillants.

Concrètement, ModifiedElephant opère en utilisant des chevaux de Troie d’accès à distance (RAT) disponibles dans le commerce. Une fois installé dans un ordinateur ciblé, un RAT est un programma che consente l’esecuzione a distanza delle funzioni di amministrazione.

L’esempio di Rona Wilson

“L’objectif de ModifiedElephant è la sorveglianza à long terme qui se termine parfois par la remise de “preuves” – des fichiers qui incriminent la cible dans des crimes spécifiques – avant des arresttions coordonnées de manière pratique”illustrare il rapporto.

Parmi les cibles notables figurent les personnes associées à l’affaire Bhima Koregaon. Per esempio, l’une des victimes è Rona Wilson. Il s’agit d’une militante indienne et critica dell’amministrazione di Narendra Modi. L’activiste a été arrêtée pour il sospetto de trahison.

En clair, les pirates ont place des fichiers sur l’ordinaur de Rona Wilson pour faire croire qu’elle prévoyait de renverser le gouvernement. L’un de ces fichiers contiene un piano dettagliato d’assassinat du Premier ministre Narendra Modi.