Brian Laundry: Il medico legale e il corpo sono stati chiamati al parco per cani, dove gli investigatori hanno trovato gli oggetti nella lavanderia.

I genitori di Laundry, Chris e Roberta Laundry, martedì sera hanno informato l’FBI e la polizia di North Port che sarebbero venuti al parco mercoledì mattina per cercarlo, ha detto l’avvocato di famiglia Steven Bertolino. I funzionari delle forze dell’ordine li hanno incontrati lì mercoledì mattina, ha detto.

Dopo una “breve ricerca” nelle corsie frequenti della lavanderia, la famiglia e le forze dell’ordine hanno trovato “alcuni articoli” che gli appartenevano, ha detto Bertolino. Non fornirà ulteriori dettagli su cosa e quanti oggetti sono stati trovati.

Bertolino ha detto che le forze dell’ordine stanno ora conducendo un’indagine più approfondita nella zona.

Il medico legale del distretto di Sarasota è stato chiamato sulla scena, ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Pasco. cane cadavere Altri due osservatori erano sul posto. La squadra di risposta alle emergenze dell’ufficio dello sceriffo della contea di Sarasota e l’ufficio dello sceriffo della contea di Lee sono ora in mostra con un’unità mobile e una tenda.

La polizia del porto settentrionale ha rifiutato di commentare.

L’invenzione arriva nel bel mezzo di a Ricerca completa per lavanderia È passato più di un mese e i funzionari stanno cercando di mettere insieme quello che è successo a Petito.

Come siamo arrivati ​​qui?

Pettito, 22 anni, e Laundry, 23 anni, hanno viaggiato in giro per gli Stati Uniti occidentali in un furgone bianco quest’estate, pubblicando foto e storie sulle loro pagine di social media. Quelle registrazioni si sono improvvisamente interrotte alla fine di agosto, e poi Laundry è tornata a casa sua a North Point, in Florida, dove hanno vissuto con i suoi genitori il 1 settembre.

La famiglia di Petito, incapace di contattarla, ha dichiarato la sua scomparsa 10 giorni dopo e ha avviato una ricerca nazionale. Lavanderia si rifiutò di collaborare alle indagini su dove si trovasse e presto anche lui scomparve. La sua famiglia ha detto agli investigatori che credeva di essere andato in una vasta riserva naturale nelle vicinanze.

“Crediamo che sia stato strangolato da un uomo”, ha detto Blue ad Anderson Cooper della CNN.

Il bucato non è legato esplicitamente all’omicidio di Pentito, ma è un oggetto Mandato d’arresto federale Nei giorni in cui Pettito ha parlato l’ultima volta con la sua famiglia per usare la carta di debito di un’altra persona senza autorizzazione.

Sebbene i loro post sui social media possano sembrare sciocchi, la loro relazione è stata piena di tensioni e conflitti negli ultimi mesi. Petito chiamava spesso sua madre e quelle conversazioni sembravano rivelare “sempre più tensione” nella relazione di Petito.

Inoltre, la coppia è stata coinvolta in una disputa domestica Fermato dalla polizia a Moab, nello Utah, ad agosto Secondo l’audio fornito dall’ufficio dello sceriffo della Grand County, il chiamante del 911 ha visto un uomo picchiare una donna.

In un rapporto della polizia di Moab, un altro testimone ha detto alla polizia di aver visto la coppia litigare al telefono. Mentre saliva nel furgone della lavanderia, Pettito sembrava averlo colpito al braccio, poi è salito attraverso la portiera del guidatore mentre l’ha chiusa a chiave, secondo il rapporto.

Dopo aver intervistato Petito, Laundrie e il testimone, gli agenti descrivono l’incidente come una discussione che si è trasformata in una rissa fisica che ha coinvolto spinte e graffi.