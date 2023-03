Brasile: l’atteso ritorno dell’ex presidente Jair Bolsonaro dopo tre mesi di assenza

Per Claudio Cauto, Docente di Scienze Politiche all’Istituto Getulio, “Queste debolezze favoriscono Jair Bolsonaro” Di più “Niente sarà facile per lui, perché ha molti scheletri nascosti nell’armadio“.

E che armadio! Jair Bolsonaro è stato processato con venti accuse, tra cui: diffusione di notizie false, negazione dell’Olocausto e cattiva gestione della crisi del COVID-19, messa in discussione del sistema elettorale e dell’affidabilità delle urne elettroniche, incitamento all’odio per le istituzioni democratiche e genocidio contro gli Yanomami indigeni popolazione. , interferendo con l’indipendenza della Polizia Federale e ora, da qualche giorno, il sequestro illegale di beni pubblici dopo che il quotidiano Estadao ha rivelato che l’ex presidente aveva cercato di uscire dal Paese e teneva con sé più di 16 milioni di reais . di gioielli (quasi 3 milioni di euro) regalati dall’Arabia Saudita come dono presidenziale.

Minacciato da tutte queste accuse, l’ex presidente tenderà a mantenere un basso profilo… La sua voce di protesta si sente forte come quella del suo ufficio in Florida? è suo “esilio L’americano ha riferito che l’ex presidente ha postato un video, poi cancellato, che metteva in dubbio la vittoria di Lula. Sempre dallo zio Sam aveva promesso e restituito i gioielli donati dall’Arabia Saudita… In tempo fisico, il Paese ha acquisito un raffineria di petrolio nel sud dello stato Bahia.

Ironia della sorte

Il valore totale non autorizzato dei gioielli in mostra è molto più alto del prezzo del trio che Luiz Inacio Lula da Silva è stato accusato di aver preso tangenti alcuni anni fa e che lo ha fatto finire in prigione. È lui che ha costruito tutta la sua carriera politica e la vittoria presidenziale attorno alla sua lotta alla corruzione e, ironia della sorte, di tutte le accuse contro Jair Bolsonaro, è quest’ultimo che correrà il maggior rischio di farlo cadere…