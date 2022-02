Les deux super stars americane Angelina Jolie et Brad Pitt continue de se déchirer sur les condition de leur divorzio, l’acteur attaquant cette fois au civil son ex-femme sur la vente de ses parti dans le domaine viticole qu’ils possèdents dans de la Francia.







Par AFP

Pubblico il 18/02/2022 alle 21:40



l“Ancien couple vedette de Hollywood s’était associé en 2011 à una famiglia di vignerons français, les Perrin, pour produire le «Miraval Côtes de Provence», du nom de leur château sur la commune du Val, tout près de Corlerns dans (Sud -Est de la France), de 500 ettari, non 50 ettari de vignes, acquis en 2008.







Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati sposati nel 2014, dopo gli anni di vita in coppia, avant d’engager une procedura di divorzio nel 2016 qui traîne depuis dans de longues batailles judiciaires, notamment sur la garde de enfleants. Dans la vidéo ci-dessous, retrouvez les condition

Dernier episode en date: une plainte qu’a déposée Brad Pitt jeudi soir devant un tribunal de California attestante que les deux stars «étaient d’accord pour ne jamais vendre leurs intérêts rispettoifs dans le san domains’ lunle consent Mir ‘outre’.

Mais en ottobre, Angelina Jolie a cédé ses parti à “un fabricant de spiritueux basé au Luxembourg et contrôlé par l’oligarque russe Iouri Shefler”, connu un temps comme le patron de la plus grosse société russe d’exportation (SPI) et qui si tratta di un confronto con la giustizia nel 2002 nello stato russo.

La denuncia di Brad Pitt rimprovera ad Angelina Jolie de ne pas lui avoir d’abord propone la vente de ses parts et l’accuse d’avoir “cessé depuis longtemps de contribuer à Miraval”.

M. Pitt réclame que l’affaire soit tranchée par un tribunal civil, avec un jury.

La coppia avait payé nel 2008 “environ 25 million euros” pour le domaine viticole, Brad Pitt apportant 60% et Angelina Jolie 40%. Depuis l’arrivée du vigneron Marc Perrin nel 2011, il chiffre d’affaires è passato da tre milioni di dollari nel 2013 a più di 50 milioni di dollari nel 2021.

Nel gennaio 2020, il dominio dei vini rosati di Miraval avait annoncé une association avec lo champagne Peters (est de la France) pour créer une maison dédiée au champagne rosé, «un progetto di imprenditore familiare Angelina Jolie, Brad Pitt les et en amilveurs de vignerons Perrin et Peters».