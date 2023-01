Divulgazione della roadmap dei dispositivi Google fino al 2025?

Le fughe di notizie su nuovi smartphone e tablet sono abbastanza regolari. Siamo consapevoli che diversi marchi e produttori non riescono a mantenere segreti i dati tecnici e i design per molto tempo, con poche eccezioni. Così, le più grandi aziende come Apple, Samsung, Google, Oppo e molte altre sono regolarmente sottoposte a rumors e spesso leak, la maggior parte dei quali poi confermati durante la presentazione ufficiale dei prodotti. Uno degli ultimi leak del 2022 riguarda il colosso americano Google. E non solo i dettagli del prossimo prodotto Mountain View, ma ancheUn gruppo di dispositivi mobili dovrebbe essere rilasciato tra il 2023 e il 2025solo quello!









Nel 2023, Pixel 7a, Pixel Fold e anche Pixel 8 e Pixel 8 Pro





Una fonte anonima ha segnalato l’informazione al sito web di Android Authority, ritenendola pericolosa. indica quelloIl suo prossimo smartphone del marchio americano sarà Google Pixel 7a. Attualmente, il dispositivo ha il nome in codice Lynx. Può godersi la conferenza Google I/O si terrà a maggio 2023 Fare un annuncio ufficiale e presentare il prodotto al mondo con il suo design e la scheda tecnica completa. Durante questo evento, il colosso americano può anche ufficializzare il primo smartphone pieghevole, Google Pixel Fold (se questo è il suo nome) individuato sotto il nome in codice Felix. Ricorda che questo telefono si ripiega su se stesso come Samsung Galaxy Z Fold4 o Oppo Trova dentroPer esempio.









Poco dopo, nel 2023, secondo il suo calendario, Google potrebbe introdurre dei successori Pixel 7 et al Pixel7 Pro Con essi Pixel 8 e Pixel 8 Pro Che, secondo la fonte, non cambierà molto rispetto al suo predecessore in termini di design e caratteristiche tecniche.





Ambito che potrebbe cambiare nel 2024





è un Nell’anno 2024 Che i veri cambiamenti possano avvenire, secondo la fonte riportata da Android Authority. Di fatto, Configura Pixel 8a, già conosciuto con il nome in codice Akita e che possiamo trovare ad un prezzo di poco inferiore ai 500 dollari. Tuttavia va notato che La sua versione si basa sulle vendite di Pixel 7a Perché se i numeri non sono buoni, Google potrebbe cambiare tono per adottare un’altra strategia di mettere all’angolo il suo successore e dimenticarsene per un po’ per tirarlo fuori un po’ più tardi per seguire una presentazione di “un” modello ogni due anni invece di un rilascio annuale di questa versione di fascia media.

Pixel 9 e Pixel 9 Pro potrebbero diventare ufficiali nell’autunno del 2024. Detto ciòPuò essere presentata una terza copia. Questo ospiterà i componenti di Pixel 9 Pro nel corpo più compatto di Pixel 9.





Modello a conchiglia per il 2025





Mentre il Samsung Galaxy Z Flip è disponibile da alcuni anni, altri modelli si basano sul principio di a Cellulare a conchiglia, il telefono Google può arrivare solo nel 2025. Tuttavia, il colosso americano potrebbe adottare una strategia diversa se vedesse che questo formato porta un certo successo, il che lo incoraggerà ad andare avanti con i suoi progetti di un dispositivo del genere o, al contrario, a metterlo da parte fino a quando non arriverà davvero sul mercato. pronto ad adottarlo.

Ovviamente tutte queste indicazioni vanno prese con le pinzette perché i piani di Google potrebbero essere leggermente diversi o cambiare a seconda dell’evoluzione del mercato.