Un soffitto non troppo basso, Joe e Kevin

I mercati azionari sono aperti per il giovedì dell’Ascensione. Ieri, le parole rassicuranti di Joe Biden sui negoziati sul tetto del debito degli Stati Uniti hanno spinto gli indici statunitensi. Questo ottimismo dovrebbe diffondersi questa mattina sui mercati europei, dove le notizie sono molto scarse, tranne che sul versante londinese dove alcune testate attiveranno le borse.

Il giovedì dell’Ascensione è un giorno festivo in diversi paesi in Europa, Africa e persino in America Latina, ma non in borsa, perché i principali centri finanziari sono aperti. Tuttavia, le notizie in Germania e Francia sono scarse e non dovrebbe succedere molto. Se credo al mio personale indicatore brevettato, il numero di persone che passano all’alba davanti alle finestre del mio ufficio in riva al lago di Annecy, tutte addormentate o in procinto di addormentarsi, mi chiedo quando ti faccio star male di turno. Ho ancora alcune cose da dirvi perché in altri mercati è tutto come al solito, soprattutto nel Regno Unito dove la giornata è segnata dalla pubblicazione di alcuni risultati dell’azienda, tra cui il gruppo di lusso Burberry e la compagnia aerea EasyJet.

Le notizie deboli non contraddicono la ripresa degli indicatori. Questo è anche quello che dovrebbe prendere forma questa mattina in Europa dopo il risveglio di ieri di Wall Street. Tutti e tre i principali indici statunitensi sono saliti di oltre l’1% alla chiusura, ponendo fine a una serie di sessioni psichedeliche. Sono state le notizie positive sui negoziati sul tetto del debito a riaccendere la fiamma. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il leader del Congresso repubblicano Kevin McCarthy non sono d’accordo sulla sostanza, ma hanno concordato colloqui costruttivi con piccoli gruppi. Questo è stato subito interpretato come un passo verso la fine della crisi ed è questo il tipo di storia che il mercato voleva sentire, non riuscendo ad ottenere subito la fumata bianca di un compromesso sull’aumento del debito. Un’ulteriore prova che gli investitori sono sempre sensibili allo storytelling, il che mi permette di consigliarvi di leggere questo ottimo documento che abbiamo pubblicato ieri sull’argomento. Questa autopromozione può mancare di un po’ di umiltà, ma dopotutto non ti servirà meglio di te stesso.

Così, ieri S&P500, Dow Jones e Nasdaq 100 sono saliti dell’1,2% grazie alla svolta positiva presa dalle trattative sul tetto del debito. La rinnovata fiducia ha beneficiato dei file che attualmente hanno l’effetto leva più forte, le banche regionali statunitensi, che ne hanno approfittato per rimbalzare in modo abbastanza netto. La storia del debito ha anche sollevato il dollaro, che è salito al massimo di sette settimane, e ha fatto scendere l’oro. I mercati non sono stati nemmeno infastiditi dalla minuscola ripresa dei rendimenti del debito statunitense, che riflette un leggero aumento delle probabilità di un aumento dei tassi della Fed a giugno tra i bookmaker, passando dall’11% della scorsa settimana al 28% di ieri, secondo FedWatch CME. Ma questa tendenza non è ancora presente nella maggioranza, tutt’altro, e poi tutto a suo tempo: la priorità è escludere la questione del tetto del debito prima di riesaminare altri aspetti macroeconomici.

Da parte dell’azienda, abbiamo alcune pubblicazioni sui risultati nei mercati anglosassoni, con Walmart e Applied Materials negli Stati Uniti e nel Regno Unito menzionati sopra. Anche il gigante del commercio cinese Alibaba è in corsa. In Francia riflettori puntati sui valori medi con i risultati semestrali di Trigano svelati ieri sera e le voci di un’acquisizione di ESI Group, che sarà corteggiata da molti pretendenti, tra cui il colosso del software Dassault Systèmes. Per raccontare la storia, Meta Platforms festeggia 11 anni come borsa valori. L’IPO di Facebook era di $ 38 il 18 maggio 2012, rispetto ai $ 244 di oggi.

L’agenda macro ha poche righe questo pomeriggio negli Stati Uniti: l’indice dell’occupazione, l’indice manifatturiero e l’indice immobiliare. Inoltre, l’accordo sulle esportazioni di cereali verso il Mar Nero è stato prorogato di due mesi, eliminando una fonte di volatilità delle materie prime agricole.

I mercati azionari europei, che ieri sono finiti nel caos, beneficeranno della forza della spinta su Wall Street. Nella regione Asia-Pacifico, il Giappone rimane senza peso, con il Nikkei 225 in rialzo dell’1,5% e il TOPIX sopra i massimi recenti. La Cina continentale e Hong Kong stanno progredendo insieme, così come l’India e la Corea del Sud. L’Australia è emersa da due sessioni di calo con un rimbalzo dello 0,5%. L’indice CAC 40 ha iniziato la sessione in rialzo dello 0,6%, a 7.443 punti.

Gli eventi economici più importanti della giornata

Negli Stati Uniti, il programma include le richieste settimanali di disoccupazione, il Philly Fed Index (14:30) e i vecchi dati immobiliari (16:00). L’intero ordine del giorno è qui.

L’euro si muove a 1,0841 dollari USA. Un’oncia d’oro scende a 1981 dollari USA. Il petrolio consolida i recenti guadagni, con il Brent del Mare del Nord a 76,82 dollari al barile e il WTI light a 72,69 dollari. prestazione debito degli Stati Uniti Su 10 anni sale al 3,56%. Bitcoin scende a 26.700 dollari.

Importanti cambiamenti nelle raccomandazioni

888 Holdings: Berenberg resta long con target di prezzo in calo da 220 a 190 GBP.

Adyen: Jefferies rimane lungo con un obiettivo di prezzo da € 1.677 a € 1.657.

Alfen: Jefferies continua a sottoperformare con l’obiettivo di prezzo ridotto da € 62 a € 58.

Banco Santander: KBW passa da sovraperformare a sovraperformare il mercato con un obiettivo di 4,26€.

Chiaro: Jefferies dovrebbe ancora essere detenuto con un obiettivo di prezzo ridotto da CHF 16 a CHF 15.

Elior: AlphaValue sta passando dall’acquisto al ritiro, puntando a € 4,19.

Heidelberg Materials: Redburn passa da neutrale a buy.

Marks & Spencer: Citigroup passa da buy a neutral, puntando a 170Gb.

Mitchells & Butlers: Jefferies sta passando dall’attesa all’acquisto puntando a 270 Gbps.

Neoen: Société Générale è passata dalla vendita alla sospensione, puntando a € 29,10.

Neste Oyj: Redburn sta passando dalla neutralità alla vendita.

SAP: Berenberg rimane lungo con un obiettivo di prezzo da € 133 a € 135.

Siemens Energy: Citigroup passa dal neutrale all’acquisto, puntando a 29€.

SOL SpA: Berenberg resta long con un obiettivo di prezzo compreso tra 28,10 e 30,80 EUR.

Technoprobe: Berenberg rimane detenuto con un prezzo obiettivo in calo da 6,70 a 6,50 EUR.

Kit da palestra: Jefferies rimane a lungo con una riduzione del prezzo target da 220 a 180 GB.

in Francia

Risultati aziendali (i commenti sono immediati e non influiscono sull’andamento dei titoli)

Trigano: Attività rallentata nel primo tempo, guadagni in calo.

Annunci importanti (e meno importanti).

Le recenti turbolenze nel gruppo ESI, che sono state visibili per alcuni giorni nel ciclo, sono state spiegate dall’interesse del private equity e persino da Dassault Systèmes per lo specialista CAD ETI, secondo Bloomberg.

Acquisizione di Aesop da parte di L’Oreal, con il consenso del Brasile.

S&P aggiorna il rating creditizio di Capgemini da “BBB” a “BBB+”, outlook stabile.

Il traffico totale per il gruppo Aéroports de Paris è salito a 26,2 milioni di passeggeri ad aprile.

Ipsos acquista la società cinese Shanghai Focus (Healthcare).

Eramet acquista 143,3 milioni di euro di obbligazioni 2024 con l’obiettivo di cancellarle.

Voyageurs du Monde ha reso conto di un attacco informatico e l’analisi è in corso.

Cellectis presenta i dati clinici dello studio AMELI-01 e i dati preclinici di ingegneria multiplex all’ASGCT 2023.

EURO Resources rinnova la sua alta dirigenza.

Auras rinvia per la seconda volta, al 26 maggio, la pubblicazione della sua relazione annuale.

Hanno pubblicato/dovrebbero pubblicare: Nanobiotix, Infotel, Poxel, Rougier, …

Nel mondo

Risultati aziendali (i commenti sono immediati e non influiscono sull’andamento dei titoli)

Gruppo BT: l’utile netto annuo è aumentato del 5% a 7,9 miliardi di sterline.

Burberry: la crescita delle vendite trimestrali è stata del 16% (consensus 14%).

Cisco: Address ha perso il 4% della sessione dopo la pubblicazione della rivista trimestrale.

EasyJet: La perdita del primo semestre è in linea con le aspettative e il management è fiducioso per la stagione estiva.

National Grid: il Gruppo ha registrato un aumento del 15% dell’utile operativo annuo.

Nomura: la Banca del Giappone ha abbassato le previsioni per l’anno fiscale che si concluderà a marzo 2025.

Take-Two: il titolo è rimbalzato del 9,5% fuori sessione dopo la pubblicazione del rapporto trimestrale.

Annunci importanti (e meno importanti).

Volkswagen prevede di rinnovare il suo marchio di punta per rilanciarlo, secondo un promemoria interno visto da Reuters.

Sony sta prendendo in considerazione uno spin-off seguito da un’IPO per la sua divisione finanziaria, secondo Bloomberg.

Il fondo sovrano del Qatar sta esplorando la possibilità di intraprendere un’azione legale contro la Svizzera per le perdite subite con il Credit Suisse.

ThyssenKrupp potrebbe riconsiderare il suo impianto siderurgico verde da 2 miliardi di euro, mentre gli aiuti di Stato tedeschi rimangono in bilico.

Amazon investirà 12,8 miliardi di dollari in diversi anni in servizi cloud in India.

Informa acquisisce il gruppo di eventi B2B Winsight per 380 milioni di dollari.

Il CEO di Kindred Henrik Tjärnström si è dimesso e sarà temporaneamente sostituito da Nils Andén. AlphaValue ritiene che questa sia una manifestazione della pressione di Corvex.

Si dice che Shell stia cercando di vendere lo sviluppatore francese di turbine eoliche galleggianti Eolfi.

Boeing chiude l’accordo per il 787 Dreamliner con Air Canada.

C’è ancora molto fermento intorno alle offerte pubbliche di acquisto di Software AG.

Walgreens Boots Alliance pagherà 230 milioni di dollari per risolvere i reclami sugli oppiacei a San Francisco.

Nestlé taglia 117 posizioni Viettel presso Nestlé Waters.

Deutsche Bank ha pagato 75 milioni di dollari per saldare le pretese di Epstein.

Pubblicazioni chiave della giornata: Walmart, Alibaba, Applied Materials, National Grid, BT Group, Burberry, EasyJet… L’intera agenda è qui.

