Biden n’a «pas l’intention» d’envoyer des troupes américaines ou de l’Otan en Ucraina

Il presidente americano Joe Biden a déclaré mardi qu’il n’avait «pas l’intention» d’envoyer des troupes américaines ou de l’Otan in Ucraina, tout en estimant qu’une invasion russe aurait «d’énormes conséquences» et «changerait le monde».













Par AFP

Pubblicazione dal 25/01/2022 alle 21:06 Tempi di lezione: 2 min



nous n’avons pas l’intention de déployer des force américaines ou de l’Otan en Ukraine», at-il dit aux giornalisti l’accompagnant lors d’une visite dans un petit commerce a Washington, peu après que les Etats-Unis non posizionare 8.500 militari in allerta per rafforzare l’alleanza militare occidentale.

Il presidente americano in toutefois redit que la Russie s’exposerait à des sanzioni economiche «significatives» en cas d’attaque, allant jusqu’à des mesures pouvant cibler personale figlio presidente Vladimir Poutine.







A une giornalista qui lui demandait s’il pouvait envisager de sanzionatore stafflement le président russe, Joe Biden a répondu “Oui”, puis “Je peux le concevoir”.

Il presidente americano è stato respinto e rifiutato nel momento in cui è stato trasferito in Ucraina per un intervento. «Ce serait comme lire dans le marc de café», at-il dit, ajoutant, à propos de Vladimir Poutine: «Tout dépend de sa decision». Si la Russie “envahit tout le pays”, ou “même beaucoup moins” que cela, il y aura “d’énormes conséquences”, non seulement pour elle mais dans “le monde entier”, an encore dit Joe Biden. Ce serait «l’invasion la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale», at-il déclaré. «Cela changerait le monde.»