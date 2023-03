Biden abbandona i colori scelti da Trump per l’Air Force One

ILVenerdì l’aeronautica americana ha svelato una nuova combinazione di colori per l’Air Force One, l’aereo utilizzato dal presidente degli Stati Uniti, rivelando che Joe Biden aveva abbandonato l’aereo scelto dal suo predecessore, Donald Trump.

Per i due aerei in costruzione, Biden ha scelto l’azzurro e il bianco, colori classici introdotti da John F. Kennedy più di sessant’anni fa.

Donald Trump, che ha lasciato l’incarico nel gennaio 2021, ha voluto cambiare il colore dei dispositivi futuri, e ha scelto il rosso, il bianco e il blu scuro. Aveva un modello dell’aereo futuristico in questi colori su un tavolino nello Studio Ovale.

Il piano di Trump prevedeva una striscia rossa al centro dell’aereo e una blu scuro nella parte inferiore, un riferimento alla bandiera americana.

Tuttavia, questi nuovi colori hanno posto problemi tecnici agli ingegneri e una dichiarazione dell’Air Force di venerdì ha indicato potenziali ritardi e prove per ottenere la tonalità blu scuro richiesta.

Quindi il nuovo Air Force One assomiglierà a quello attuale, anche se il colore blu sarà “un po’ più moderno” e non ci sarà metallo spazzolato sulla fusoliera “perché le moderne leghe di verniciatura degli aerei commerciali non lo consentono”. .

Il termine Air Force One è usato per riferirsi a due diversi aerei presidenziali. Sull’aereo, il presidente può esercitare tutti i poteri del suo mandato mentre è in volo, compreso il lancio di un attacco nucleare.

È dotato dei più recenti sistemi di navigazione e difesa, come il sistema antimissile e l’oggetto antiesplosione, e dispone di un’area medica.

Le consegne del nuovo velivolo sono previste nel 2027 e nel 2028 e il vincitore del ballottaggio presidenziale del 2024 sarà il primo a salire a bordo.