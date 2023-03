Il CHU Saint-Pierre di Bruxelles è vittima di un attacco informatico

IOEra circa l’una di notte da venerdì a sabato quando i server dei computer del CHU Saint-Pierre di Bruxelles hanno iniziato a rallentare pericolosamente, mettendo in allerta i tecnici informatici. Philippe Leroy, CEO di CHU, spiega: “Molto rapidamente, sono stati in grado di rilevare attività anomale sulla rete di computer e intorno alle 4 del mattino, hanno stabilito che molto probabilmente eravamo vittime di un attacco informatico. Insieme ai servizi specializzati del Federal Polizia e Procura della Repubblica, abbiamo avviato il piano di emergenza elaborato appositamente per questo tipo di situazione. Poiché molti ospedali sono già stati un obiettivo per gli hacker, abbiamo messo in atto una procedura in modo da poter mantenere l’ospedale il più attivo possibile .”

Concretamente, queste misure includono la disconnessione dei server e il ritorno alla comunicazione “cartacea” all’interno dell’ospedale. I dispositivi nelle sale operatorie o necessari per i pazienti non sono interessati, e quindi l’attività dell’ospedale sta funzionando normalmente, come conferma l’amministratore delegato. Per precauzione, al momento stiamo dirottando ambulanze e SMUR negli stabilimenti limitrofi, ma se qualcuno arriva al pronto soccorso, siamo pienamente in grado di occuparcene. La principale preoccupazione della comunicazione “cartacea” è che rallenta l’attività, ma certamente non la ferma. L’intero team è a posto e stiamo gestendo le cose senza intoppi. »

Con l’aiuto della polizia federale, il team informatico dell’ospedale lavora per proteggere i server e rimettere in funzione la rete di computer il più rapidamente possibile. “Al momento, non abbiamo indicazioni di alcun furto dei dati dei pazienti”, conferma l’amministratore delegato. Non sappiamo ancora quando le emergenze potranno riprendere le normali attività, ma vengono mantenuti tutti i consulti e i ricoveri previsti. Anche il blocco delle consegne sta funzionando regolarmente, anche se a questo punto abbiamo preferito inviare le consegne ad alto rischio agli ospedali vicini. »