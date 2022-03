Benjamin Maréchal a fait ses adieux à «On n’est pas des pigeons» (video)

Celui qui s’apprête à rejoindre notre équipe de Sudinfo pour développer la production digitale, vidéo et audio a fait ses adieux aux équipes de l’émission qu’il présentait depuis 2018, «On n’est pas des pigeons».

Cette dernière émission intitulée « La dernière de Benja » a débuté de manière plus ou moins classique, avec les différents intervento sujets, toujours orientés vers le présentateur avec des séquences « Fécé cultsé réç » , mais aussi avec David Jeanmotte en plateau, venus saluer Benjamin Maresciallo.







À la fin de l’émission, le giornalista a tenu à adresser ses adieux aux téléspectateurs: « Je voudrais vous souhaiter bonne chance. J’ai croisé beaucoup d’équipes à la RTBF dans ma vie, on était vraiment une petite famille ici dans les Pigeons, je suis fier de partager autant de momenti de complicité avec vous, on s’est raconté etre les pigeons, tous les lieux de travail que je croiserai à l’avenir, jamais ce ne sera aussi horrible que nos conversazioni. Merci d’avoir été langues de pu**, je vous adore », lâche-t-il, avant de finir avec un karaoké, et l’arrivée de toute l’équipe, en plateau.

Face caméra, la larme à l’oeil, Benjamin Maréchal poursuit: « Je suis un petit peu ému, je m’étais promis de ne pas pleurer parce que c’est vraiment une équipe en or et j’ai vécu des moment magnifiques. Je vais vivre une autre vie professionnelle mais restez fidèles aux Pigeons, ce sont vraiment des gens biens et pas des gens de la télévision. Bonne soirée tout le monde. »

Dès lundi, ce sont Fanny Jandrain et Thibaut Roland qu’on retrouvera en duo à la présentation du magazine de consommation de la RTBF.