Les mots forts d’Alain Delon: “Je veux que tu me débranches”

Autobiografia del figlio di Dan Entre chien et Loup, Anthony Delon a révélé une conversazione intime qu’il a eue avec son père à propos des derniers jours de ce dernier quand il avait 85 ans. aprile avoir révélé sa jeunesse d’enfant battu et l’éducation à la dure qu’il a enduré, Anthony Delon évoque aussi dans son livre la mort de sa mère, Nathalie, dont Alain Delon avait divorcé en 1968. L’attrice è stata esposta al 79 e al 21 gennaio 2021, des suites d’un cancer. Le décès de sa maman, qui avait prévu d’avoir reours à l’euthanasie, a donc entraîné une discussioni avec son père, lui-même victime d’un AVC en 2019. “ un jour où mon père était en venee de confidesécrit-il dans un passaggio d’Entre chien et loup repéré par Gala, io l io dico: ‘Tony, si un jour il m’arrive quelque ha scelto et que je suis dans le Coma, branché pour vivre, je veux que tu me débranches. Je veux que tu me le promettes.”‘” Pour rassurer son paernel, l’aîné du clan a accepté la demande: J’ai promis écrit-il. Être l’aîné n’est pas toujours simple, en fait nous sommes souvent ceux qui prenons le plus de coups. C’est en général sur nous que lesparents projettent le plus, ceux sur qui les espoirs reposent et ceux à qui incombent les responsabilités les plus lourdes.”

Quant à sa demi-sœur Anouchka (la fille d’Alain Delon, donc), Anthony révèle qu’elle sera l’“ esecutrice testamentaire, fonction que j’ai refusée, il ya de cela une décennie “ .