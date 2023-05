Bene record per Hugo Gaston: dovrà pagare… più di quanto ha guadagnato quest’anno

Nuova doccia fredda per Ugo Gaston. Mentre ha avuto una serie di delusioni in campo dall’inizio dell’anno, il tennista francese rischia di essere deluso… fuori dal campo nei prossimi giorni. È stato solo severamente punito dall’ATP. Di quanto è la multa? 133.000 euro … mentre ha ricevuto solo 117.361 euro di premi in denaro dall’inizio del 2023.

Come siamo arrivati ​​qui allora?

Per capire meglio, torniamo all’incontro del campionato ATP 1000 a Madrid tra Gaston e Borna Couric. Nel bel mezzo del match, mentre il suo avversario croato stava per sfondare, il vulcanico francese ha lasciato cadere deliberatamente una palla dalla tasca, sperando senza dubbio di rifare il punto, visto che non possono esserci due palloni in campo contemporaneamente.

Una bravata che evidentemente non ha ingannato l’arbitro e non è piaciuta per niente all’Atp. Già sotto i riflettori dopo un atto simile a fine 2022, Gaston è stato così severamente punito per il suo gesto e soprattutto anche perché ormai considerato un “recidivo”.

La multa, secondo il giornale Il gruppoÈ stato confermato da diverse fonti identiche, ma non confermato dall’allenatore dell’allenatore in questione.

Sul fronte interno, questa massiccia sanzione sta chiaramente dividendo. Perché punire così tanto Hugo Gaston? Ebbene, perché l’Atp, che alcuni considerano talvolta troppo indulgente, ha deciso di rettificarne la portata, rendendo più stringenti le varie sanzioni. Gaston è quindi la prima vittima di questo cambiamento di procedure.