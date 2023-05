Il problema di Roman Yarmchuk è “non mentale”

Rick de Mille fornisce spiegazioni per le difficoltà incontrate dal suo aggressore. Il tecnico resta positivo e non spinge sull’ucraino.

Nonostante una vittoria per 2-0 contro l’Anversa, un giocatore del Brugge si è distinto ancora una volta nella direzione sbagliata. spesso in questa stagione, Yermchuk romano È apparso dalle sue scarpe e ancora una volta ha perso diverse occasioni. Sotto i fischi di Jan Bredel, ha anche chiesto di essere cambiato poco prima dell’ora.

dopo l’incontro, Rick de Mille Ha insistito nel fornire dettagli su questa complicata situazione: “Non è un problema mentale. Romain è stato malato per molto tempo e aveva i crampi. L’ho ringraziato quando ha lasciato il campo. Certo, ho visto quei momenti tristi ma quando so quanto ha passato… e come lotta ogni giorno per tornare. Anche per questo ho iniziato, perché ho visto la qualità dell’allenamento”.

Eppure, anche in assenza di Ferran Gotgla, l’attaccante ucraino ha molto di cui preoccuparsi. puro prodotto crudo, Romeo Vermante Era molto più a suo agio con l’aiuto di Kasper Nielsen e molta azione in attacco. Cosa ha riportato in panchina Roman Yaremchuk contro il Genk?