BELLUS Health annuncia il lancio di un’offerta pubblica di azioni ordinarie in Canada e negli Stati Uniti

BELLUS Health, Inc. (“BELLUS Health” o la “Società”) (TSX e Nasdaq: BLU), ha annunciato oggi la presentazione del supplemento al prospetto preliminare (il “Supplemento”) al suo breve prospetto di base il 23 dicembre 2020 (il “Prospetto di base”). “) in relazione alla proposta di offerta pubblica delle sue azioni pubbliche del valore di $ 175 milioni (l'”Offerta”). Il supplemento è stato presentato all’autorità di regolamentazione dei titoli in ciascuna provincia del Canada. Il Prospetto di base e ad esso allegato sono stati inoltre depositati presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) degli Stati Uniti insieme alla Dichiarazione di registrazione sul modulo F-10, che può essere modificata di volta in volta in conformità con il Canada-US Multinational Sistema informativo. La Società intende utilizzare i proventi netti dell’Offerta principalmente per finanziare attività di ricerca e sviluppo, pagare le spese generali e amministrative, finanziare i requisiti di capitale circolante e per altri scopi aziendali generali, come indicato nell’Appendice.

Inoltre, la Società prevede di concedere agli Agenti un’opzione di 30 giorni che possono esercitare per acquistare un numero aggiuntivo di azioni ordinarie non superiore al 15% del numero di azioni ordinarie offerte nell’ambito dell’offerta. Il prezzo dell’offerta dovrebbe essere determinato in base alle condizioni di mercato e le condizioni finali dell’offerta saranno determinate al momento della determinazione del prezzo. Non è possibile garantire che l’offerta sarà completata e, in tal caso, quando sarà completata, le sue dimensioni o i suoi termini. La chiusura dell’offerta sarà soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione da parte di TSX. Ai fini dell’ottenimento dell’approvazione TSX, la Società intende avvalersi dell’esenzione di cui alla Sezione 602.1 del Guida aziendale di TSX, che afferma che TSX non applicherà i suoi standard a determinate transazioni che coinvolgono emittenti inter-quotati idonei che vengono eseguite su una borsa riconosciuta, come il NASDAQ.

Jefferies, Evercore ISI e RBC Capital Markets agiscono come contabili congiunti.

L’Appendice e il relativo prospetto principale allegato contengono importanti informazioni dettagliate sull’Offerta. Può essere trovato sul sito SEDAR all’indirizzo www.sedar.com e sul sito EDGAR all’indirizzo www.sec.gov. Copie del Supplemento e del relativo prospetto principale allegato possono anche essere ottenute dalla società, per telefono al 450-680-4500, via e-mail all’indirizzo info@bellushealth.com, o su richiesta alle seguenti società: Jefferies LLC, Attn: Bulletin Department Abbonamento a Syndicate Stock, 520 Madison Street, 2seconda abbreviazione Floor, New York, NY 10022, per telefono al numero 877-821-7388 o per e-mail all’indirizzo prospetto_department@jefferies.com; Evercore Group LLC, Attn: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35sì Floor, New York, NY 10055, per telefono allo 0200-474-888 o per e-mail a ecm.prospectus@evercore.com; o RBC Capital Markets, LLC, Attn: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8sì Floor, New York, NY 10281, per telefono al numero 877-822-4089 o per e-mail all’indirizzo enquéprospectus@rbccm.com. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere l’appendice, il prospetto principale allegato e altri documenti presentati dalla società prima di prendere una decisione di investimento.

Nessuna autorità di regolamentazione ha approvato o rifiutato il contenuto di questo comunicato stampa. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto dei titoli distribuiti e tali titoli non possono essere venduti in nessuna provincia, stato o territorio in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o delega ai sensi delle leggi mobiliari di quelle Provincia, Stato o Territorio.

Informazioni sulla salute sotto

Bellos Health è un’azienda biofarmaceutica in fase clinica che sta sviluppando nuove terapie per il trattamento della tosse cronica da calore e altri disturbi associati all’ipersensibilità. Il prodotto candidato dell’azienda, BLU-5937, è in fase di sviluppo per il trattamento della tosse cronica e refrattaria negli adulti.

Attenzione riguardo alle dichiarazioni previsionali

Alcune dichiarazioni in questo comunicato stampa, diverse dalle dichiarazioni di fatti che possono essere verificabili indipendentemente alla data di questo comunicato, possono costituire “dichiarazioni previsionali” ai sensi delle leggi e dei regolamenti sui titoli canadesi e della legge statunitense denominata Il Private Securities Litigation Reform Act del 1995, come modificato, e altre leggi sui titoli applicabili. Queste dichiarazioni, che sono state redatte sulla base delle attuali aspettative del management, comportano molti rischi, incertezze e ipotesi noti e sconosciuti. In questo comunicato stampa, le dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitate a: dichiarazioni relative all’offerta, alla concessione di ulteriori stock option e all’uso previsto dei proventi dell’offerta. Il completamento dell’Offerta dipende da molti fattori, molti dei quali sono al di fuori del controllo di BELLUS Health, inclusi, ma non limitati a, condizioni di mercato, incapacità delle parti di soddisfare determinate condizioni di chiusura e altri fattori materiali. Documenti presentati da BELLUS Health con l’autorità di regolamentazione dei titoli in ogni provincia e territorio del Canada o con la SEC. Gli eventi futuri effettivi possono differire dagli eventi previsti espressi in queste dichiarazioni previsionali. Sebbene BELLUS Health ritenga che le aspettative contenute nelle dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non vi è alcuna garanzia che verranno raggiunte. Il lettore non deve fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa. Queste dichiarazioni previsionali sono valide solo a partire dalla data in cui sono state formulate e BELLUS Health non si assume alcun obbligo e non ha intenzione di aggiornare o rivedere pubblicamente queste dichiarazioni a seguito di nuove informazioni, eventi futuri, circostanze o altre cause di sorta, a meno che obbligato a farlo dalle leggi o dai regolamenti sui titoli applicabili.

Vedere la versione sorgente su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005947/fr/