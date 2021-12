“Belgi, benvenuti in Italia”, Introduce l’ambasciatore italiano Francesco Genuardi in vacanza

Torna invece alla situazione post-Kovit in Italia, primo Paese in Europa a soffrire di crisi sanitaria dal febbraio 2020. Piano di rilancio dell’Italia ora verificato dalla Commissione Europea, come vede il futuro del Paese in questo contesto economico incerto? Infine, sulla scia delle tanto attese vacanze di quest’anno di crisi sanitaria, l’Italia, che punta molto sul turismo per rilanciare la propria economia, si prepara all’estate. Lei “Pronto”L’ambasciatore ha detto. Francesco Genuardi dice un messaggio sull’argomento: “Belgi, benvenuti in Italia”.

L’ambasciatore italiano Francesco Genuardi è stato ospite di Thomas Cardisex alla prima. Gli abbiamo parlato dell’inizio dell’immigrazione italiana in Belgio e dei rapporti che esistono ancora oggi tra i nostri due Paesi. In Belgio, quasi 300.000 belgi sono cittadini italiani.

Il Belgio decide quindi di tornare in Italia alla ricerca di lavoratori stranieri, impantanato dal dolore e da una grave crisi politica. I giovani rappresentano un gran numero di lavoratori e guardano all’estero con il desiderio di sfuggire alla povertà. Dal canto suo, l’Italia se ne servirà per ricostruirsi assicurandosi l’importazione privilegiata di carbone.

Per l’ambasciatore, questa è la storia delle regole che furono legate tra Belgio e Italia fino all’inizio dell’Unione Europea. “Questa è la storia di un affare”, insiste. “Dopo la seconda guerra mondiale, non è stato un periodo facile e vorrei sottolineare la natura del trattato. Questo è un accordo tra i due governi in un momento molto difficile. Ma è un affare. Credo sia importante sottolineare che questo è un primo passo. Questo è il primo passo del movimento operaio. Circostanze e contesto non possono essere analizzati dalla prospettiva odierna, ma è il primo passo verso un percorso comune tra Italia e Pechino in termini di valori del lavoro, della pace e della sicurezza sul lavoro. Questo è il primo passo, detto anche Europa“, osserva.

Se la storia dell’immigrazione italiana in Belgio è dolorosa, così sia “Non lo soLa forza del carattere degli italiani e la storia della generosità di una parte della popolazione italiana, molti emigrata, per aiutare il Belgio e l’Italia a riprendersi”, Dopo la seconda guerra mondiale, insiste Francesco Genuardi.

Dopo la guerra, infatti, il trattato permise a molti italiani di emigrare in Belgio. Ma questa non è la storia di un lungo fiume tranquillo, “Tutte le storie di immigrazione sono storie difficili”., ha ricordato che l’ambasciatore italiano in Belgio era in carica da tre mesi.

Al microfono di Thomas Cadizook, l’ambasciatore è tornato per discutere della crisi sanitaria e delle sue conseguenze economiche per il suo Paese. Il piano di risanamento dell’Italia verificato dalla Commissione Europea. V.S.Mercoledì sarà controllato anche in Belgio.

“Il fatto che la Commissione europea abbia verificato il piano italiano, e oggi stia verificando il piano belga, indica che Belgio e Italia sono ancora insieme. E i piani di risanamento sono stati depositati lo stesso giorno”., Evidenziato Francesco Genuardi. E lo ricordava, “IlL’Italia è stato il primo Paese ad essere colpito dalla crisi quando ancora nessuno credeva alla portata della tragedia..

Cosa ne pensi della reazione degli alleati europei in questo momento? “Si può dire che eravamo molto concentrati sull’affrontare la crisi. È vero che inizialmente molti paesi non hanno capito subito la portata della crisi. Questo è molto difficile. Dobbiamo aspettare che salga la marea per comprenderne appieno le conseguenze”., Lui dice.

Ma, come tutti i Paesi europei, l’Italia non è uscita indenne per motivi umani ed economici. Inoltre, molti giovani italiani stanno ora lasciando il loro Paese. La storia sta accadendo di nuovo? Per quanto riguarda l’ambasciatore, questo non deve essere confuso. L’ambiente di oggi è completamente diverso. “Mioe si colloca nel contesto europeo del movimento per la libertà dei lavoratori. La situazione economica è difficile ovunque in Europa. La crisi del governo ha colpito duramente. Questo è il motivo per cui i paesi dell’UE hanno deciso insieme di trasformare l’economia, ma sottolineo che siamo in un ambiente in cui la generazione Erasmus e le persone viaggiano. Ci sono molti giovani italiani in Belgio..